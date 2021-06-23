27
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
علماء يتحدثون عن تسلسل دوري لوقوع أكبر الكوارث في تاريخ الأرض!
Lebanon 24
23-06-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام العلماء الأميركيون بتحليل بيانات 89 حدثا جيولوجيا كبيرا وكوارث، حدثت على مدار الـ260 مليون سنة الماضية، واكتشفوا دورة من النشاط الجيولوجي تتكرر كل 27.5 مليون سنة.
وتم نشر دراسة البحث في Science Direct، وشملت الأحداث التي تمت دراستها حالات الانقراض والانفجارات البركانية وتقلبات مستوى سطح البحر وما إلى ذلك.
في السابق، حددت المجموعات العلمية دورات جيولوجية أخرى تتراوح من 26 إلى 36 مليون سنة، ولكن خلال ربع القرن الماضي، كان هناك تطور في طرق التأريخ باستخدام النظائر المشعة وتغيرات في النطاق الزمني الجيولوجي، ليعتمد الباحثون استخدام بيانات محدثة من المؤلفات العلمية الحديثة ويخضعوها للارتباط والتحليل الطيفي.
ووجد العلماء أن الأحداث الجيولوجية العالمية تقع في عشر نقاط زمنية وتشكل قمما للنشاط تشمل من خمسة إلى 11 حدثا.
وتحدث مثل هذه الانفجارات كل 27.5 مليون سنة، وآخر حدث كان منذ حوالي سبعة ملايين سنة. ووفقا لذلك، يقترح الجيولوجيون أن الذروة التالية للنشاط الجيولوجي الرئيسي ستحدث بعد أكثر من 20 مليون سنة.
يعتقد الباحثون أن ما يسمونه "نبض الأرض" قد يعكس دورات النشاط في باطن الكوكب، كالعمليات الجيوفيزيائية المرتبطة بديناميات الصفائح التكتونية والمناخ. يمكن أيضا أن ترتبط بدورات مماثلة في مدار الأرض في الفضاء.
وقالت الدراسة: "مهما كانت أصول هذه الحلقات الدورية، فإن حدوثها يؤكد إلى حد كبير وجود سجل جيولوجي دوري ومنسق وكارثي بشكل دوري، وهو مختلف تماما عن وجهات النظر التي يتبناها معظم الجيولوجيين".
كما أشاروا إلى أن مسألة أطوال الدورة الدقيقة لا تزال مفتوحة بسبب الاختلاف في الأساليب الإحصائية ومجموعات البيانات التي يستخدمها العلماء.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
Lebanon 24
إليكم اللوائح الجديدة لأسعار القهوة في لبنان (صور)
03:44 | 2021-06-23
23/06/2021 03:44:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"
Lebanon 24
جورج وسّوف يناشد الثوار عند جسر البالما: "يا بنت السلطان حني على الغلبان"
14:13 | 2021-06-22
22/06/2021 02:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"انقلاب شيعي" يهدّد باسيل.. هل بات الطلاق مع "حزب الله" قريباً؟
Lebanon 24
"انقلاب شيعي" يهدّد باسيل.. هل بات الطلاق مع "حزب الله" قريباً؟
03:00 | 2021-06-23
23/06/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!
Lebanon 24
في بياقوت...رمى نفسه من شرفة منزله إلا أن النتيجة كانت مفاجئة!
14:21 | 2021-06-22
22/06/2021 02:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ضيف غريب في شوارع بيروت... وترحيب من الأهالي
Lebanon 24
ضيف غريب في شوارع بيروت... وترحيب من الأهالي
23:19 | 2021-06-22
22/06/2021 11:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
12:26 | 2021-06-23
"بعوض ملقح بالفياغرا تسرب من مختبر ووهان"... خبر يغزو مواقع التواصل!
08:00 | 2021-06-23
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
07:22 | 2021-06-23
أن تكون الإبن رقم 65 من بين الاشقاء الـ150.. عائلة من 27 زوجة وهكذا يتذكر الوالد أسماء أبنائه
05:47 | 2021-06-23
استأجر شخصا لاغتصاب زوجته وتصوير الواقعة بهدف طلاقها.. فقتلها!
05:00 | 2021-06-23
أغلى مانغو في العالم.. استأجر فريقا لحراسة الشجرة وهذا سعر الكيلو (صور)
03:30 | 2021-06-23
مشهدٌ يحبس الأنفاس.. لحظة سقوط سيارة من أعلى جسر! (فيديو)
فيديو
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
Lebanon 24
بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية! (فيديو)
11:00 | 2021-06-23
23/06/2021 19:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
Lebanon 24
هاتف "أندرويد" مميّز من "ZTE" لمنافسة "هواوي" (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
23/06/2021 19:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
Lebanon 24
كلب يركض خلف إسعاف نقلت صاحبه إلى مركز طبي! (فيديو)
08:00 | 2021-06-23
23/06/2021 19:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact