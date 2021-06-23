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"بعوض ملقح بالفياغرا تسرب من مختبر ووهان"... خبر يغزو مواقع التواصل!

Lebanon 24
23-06-2021 | 19:26
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تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن آلاف البعوض الملقح بالفياغرا قد تسرب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات" في الصين. لكن هذا الخبر لا يمت إلى الواقع بصلة، ومصدره موقع ساخر، بحسب خدمة تقصي الحقائق في فرانس برس.

يتضمن المنشور صورة لمقال عنوانه بالانكليزية "ووهان: هروب آلاف البعوض الملقّح بالفياغرا من مختبر شديد الحراسة". 
 
 
وجاء في التعليق المرافق له "اختراق أمني لمختبر ووهان الصيني ينتج عنه هروب آلاف البعوض الملقح بالفياغرا...لدغة البعوض ليست ضارة ولكن تأثيرها يدوم لمدة يومين يصحبها أعراض زيادة الرغبة الجنسية".

حظي الخبر بعشرات المشاركات في صفحات عدّة على مواقع التواصل، كما نشرته مواقع إلكترونية عدة على أنّه حقيقيّ ونسبته لـ"وكالات". 


وأرشدبحث خدمة تقصي الحقائق، عن العنوان باللغة الإنكليزية إلى المقال منشور على موقع "وورلد نيوز ديلي ريبورت" الساخر، أي أن الخبر هو من نسج خيال محرري الموقع.
 
 
 
 
المصدر: فرانس برس
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