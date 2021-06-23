الحمل
مهما سعى بعض الزملاء لتشويه صورتك في العمل، فإنهم سيفشلون لأن رصيدك من النجاح لدى أرباب العمل كبير
الثور
الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حالياً
الجوزاء
قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك
السرطان
لا تتخاذل أمام الصعوبات أو كثرة الأعمال المطلوب إنجازها اليوم والتي تتطلب فعاليتك وحسك الرفيع
الأسد
اتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي
العذراء
استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق
الميزان
النيات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب عديدة أنت بغنى عنها اليوم ولا سيما أن استحقاقات كثيرة بانتظارك
العقرب
لا تخضع لنزواتك، قد يصدمك أمر يتعلق بزميل، لم تكن تتوقع أنه قد يقرّر الرحيل فجأة
القوس
تعيش الهواجس وتخاف على الممتلكات والعائدات العائلية والشخصية
الجدي
تمارس استقلالية وميلاً الى الانتفاضة والرفض والثورة
الدلو
قد ترتاح اذا عبّرت للشريك عن حقيقة مشاعرك
الحوت
تعيش يوماً مشوقاً جداً ومليئاً والمفاجآت