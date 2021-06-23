الحملمهما سعى بعض الزملاء لتشويه صورتك في العمل، فإنهم سيفشلون لأن رصيدك من النجاح لدى أرباب العمل كبيرالثورالفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حالياًالجوزاءقد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائكالسرطانلا تتخاذل أمام الصعوبات أو كثرة الأعمال المطلوب إنجازها اليوم والتي تتطلب فعاليتك وحسك الرفيعالأسداتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفيالعذراءاستغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابقالميزانالنيات تجاهك ليست سليمة، فالحذر واجب ويوفر عليك متاعب عديدة أنت بغنى عنها اليوم ولا سيما أن استحقاقات كثيرة بانتظاركالعقربلا تخضع لنزواتك، قد يصدمك أمر يتعلق بزميل، لم تكن تتوقع أنه قد يقرّر الرحيل فجأةالقوستعيش الهواجس وتخاف على الممتلكات والعائدات العائلية والشخصيةالجديتمارس استقلالية وميلاً الى الانتفاضة والرفض والثورةالدلوقد ترتاح اذا عبّرت للشريك عن حقيقة مشاعركالحوتتعيش يوماً مشوقاً جداً ومليئاً والمفاجآت