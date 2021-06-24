بالتفاصيل.. إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج لآخر أسبوع من شهر حزيران عاطفياً

تُسلط توقعات الأبراج الأسبوعية الضوء على كيفية تحوُّل الأمور لصالحك وما هي الخطوات الصحيحة لتكن في حال أفضل في حياتك العاطفية، وما هي أفضل النصائح لك، وهل يحمل لك الأسبوع هذا، أخباراً سارة؟

إليكم أبرز التوقعات العاطفية من خبيرة الأبراج وعالمة الفلك ماغي فرح للأبراج على الصعيد العاطفي في الأسبوع الرابع من شهر حزيران 2021.

برج الحمل

يجب أن تتعامل بطريقة جدية وصارمة مع المحيط ولا تقبل بالتراجع أو بتقديم التنازلات بل عليك الطلب منهم الكثير وتتصرف بطريقة واعية وجدية. ليس هناك شك أنَّ المرحلة هذه دقيقة جداً وتتحدث عن تغيير مفاجىء يتعلق في عملك خاصة اذا كنت من مواليد الدائرة الأولى. يحمل لك يوم الأربعاء 30 حزيران ، خبر عاطفي جيد. كن متحفظا بين الثلثاء 29 والأربعاء 30، ولا تُعطي جواباً على سؤال يُطرح عليك ولا توافق على عرض قد يكون مناسباً في الظاهر لكنه بحاجة إلى الكثير من الدراسة في التفاصيل.

برج الثور

يدخل شيئا جديداً في حياتك يوم الأربعاء 30 حزيران ، أو تضطر إلى إعادة النظر بفكرة سبق وطرحتها أو تتلقى جواباً عن سؤال لك أو عرض لك وتبدأ مشواراً جديداً.

برج الجوزاء

تلاحق بعض الأهداف الشخصية وتهتم في بعض العلاقات وتوسع الآفاق بين يوم السبت 26 حزيران والأحد27 . قد تصادف على الصعيد الشخصي أمراً يسعدك رغم أنه هناك بعض الأمور التي بحاجة إلى الكثير من الدقة. راقب عن كثب كل شيء يحصل معك في الأيام الأخيرة من الشهر هذا.

برج السرطان

يُحذرك الفلك من الضياع أو التهور اليوم الخميس 24 جزيران . لا تزج نفسك في مشاكل لا معنى لها بين الخميس 24 والجمعة 25 والسبت26 . يجب أن تتحمل مسؤوليات كثيرة في الفترة هذه، وحاول أن تتعلم من الآخرين.

برج الاسد

كن متحفظاً وكتوماً سواء في حياتك المهنية او الشخصية، وراهن على أيام جيدة في المجال العاطفي ولملاقاة الحبيب اليوم الخميس 24 ويوم السبت 26 والأحد 27 ، لكن التأني ضروري جداً حتى لا تدفع الثمن.

برج العذراء

تصرف بهدوء وإستفد من يومي الاحد 27 حزيران والإثنين 28 ، حتى تتلذذ بالحرية التي تنالها أو إستقلالية تتمتع بها. تقضي وقتاً جميلاً خالياً من الهموم والمسؤوليات بين الاحد 27 والإثنين28. كن حذراً في آخر يومين من الشهر ولا تُظهر للعلن وإبتعد عن الوسط والأضواء. قد تغضب لسماع شيئاً يزعجك او تشعر أنَّ بعض الوقائع تهمين على حياتك وتريد التخلص منها.

برج الميزان

مطلوب منك الإتكال على نفسك في الأسبوع الأخير والقيام في مهماتك بتكتم وتحفظ. تحتاج إلى قدرتك المميزة على الإقناع وكسب التأييد في الفترة هذه، وقد تقوم ببعض المبادرات الشخصية والمباشرة حتى تجلب لك النجاح.

برج العقرب

لديك فترة عودة إلى الذات وإنطواء بين الخميس 24 والجمعة 25 حزيران، وربما ضرورة مراجعة بعض الأمور أو الإصغاء إلى بعض الأشخاص الذين يخبروك عن مهماتهم او يسدون لك مهمة أو يطلبون منك النصيحة أو المساعدة، وستفكر كثيراً في الوقت هذا وبعمق، ويكون لديك تساؤلات كثيرة. كن على مسافة من الجميع في الوقت هذا، وحاول بين السبت 26 والأحد 27، أن تتجنب الظهور ورفض أي نقاشات عامة أو تصريح أو إعلان أو ما شابه. نظم أمورك ورتبها بعيداً عن الفوضى بين الاحد 27 والإثنين28 . وإبتعد عن أي محاسبة او مواجهة. يٌعدّ الثلثاء 29 حزيران والأربعاء 30 أكثر إيجابية ووعداً لك، ولديك إنفتاح ويحصل شيئاً جديداً وربما توضيحاً من أحدهم أو شهادة تصب في مصلحتك.

برج القوس

في الفترة هذه انت الذي تصنع حظك وما عليك إلا التكيُّف مع الواقع في ذكاء وحكمة والإبتعاد عن كل عناصر الخلاف والتخلّي عن أي شيء يزعجك او يتسبب لك بالغيظ. قد تلتحق بفريق أو تشاطر بعض الفئات بالإحتفال في مشروع بين الأحد 27 والإثنين 28 . حاول التخلص من كل الواجبات المزعجة والضغوطات وكن حذراً جداً الثلثاء 29 والأربعاء 30 حزيران، وقد يثير غضبك بعض المقربين وإستياؤك. ولحسن الحظ أنَّ شمس الحرية ستشرق في حياتك الشهر القادم.

برج الجدي

قد يطرأ حدثاً مهماً تكون أنت في وسطه او معني فيه بشكل مباشر ويكون مطلوب منك اتخاذ موقفاً شجاعاً بسرعة، يدعمك ويُظهِر صورتك الحقيقية. تحتاج إلى مساعدة بين الأحد 27 والإثنين 28 حزيران. يؤخر كوكب ماركور مسيرتك ويجعلك تعيد النظر في بعض القرارات. لديك بعض التقلبات والقرارات السرية وإعلان عن أموراً في آخر يومين من الشهر .

برج الدلو

تنعم في أجواء رومانسية أو بشراكة جيدة جداً أو صداقة مطمئنة بين الثلثاء 29 والأربعاء30 . تدرس بعض الميزانيات او يُعرض عليك أمراً أو تعمل على تحليل بعض الشؤون المالية التي تخصك وتخص أحد المقربين. حاذر من بغض الأخصام اللذين يحاولون أن يعادوك. قد يستدعوك لبعض المواجهات وعليك أن تكون حاضراً لشرح كل ما يحصل ولتبرير بعض الأمور .

برج الحوت

يكون يوم الجمعة 25 والسبت 26 حزيران ملائمين لكل شيء للقاءات العاطفية والتسويات العاطفية وحتى لحسم علاقة لك سواء كان الحسم إيجابي أو سلبي. تشعر في هذين اليومين أنك قادر على قول كلمتك وتواجه وتعلم ما تريد وقد ترتاح من ضغط أو عبء في الوقت هذا. قد تفرح بأجواء عائلية مناسبة أو في لقاء عاطفي بين يوم الأحد 27 والإثنين 28، وسيجعلك اللقاء هذا سعيداً وستشعر بعذوبة وفي تغيير في حياتك. إستفد ن فرصة مؤاتية جداً تطرأ بين يوم الثلثاء 29 والأربعاء30 . لا تؤجل جوابك بالقبول إذا حصل اي أمر صدفة ولا تتردد. حافظ على حماستك وعلى طموحك شرط التروي في قراراتك حتى لا تُخطىء.