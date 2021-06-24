ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردّ فعل فيل تجاه تمساح عضّ خرطومه أثناء شرب المياه.



وتظهر في الفيديو مجموعة أفيال تشرب المياه في هدوء من أحد الأنهار، ليظهر فجأة تمساح يعض أحد الأفيال ويقبض بفكه على خرطوم الفيل.



وتحرك الفيل بسرعة باتجاه داخل النهر ليهجم بدوره على التمساح ويدهسه بأقدامه، حتى أنّ التمساح لم يجد مفراً من التخلي عن خرطوم الفيل ليتركه في سلام ويعود أدراجه عبر مياه النهر.