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وظيفة الأحلام.. احصلوا على 15 ألف دولار مقابل شرب الماء!

Lebanon 24
24-06-2021 | 14:19
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ينصح خبراء الصحة بالحصول على 8 أكواب من الماء يوميا، وإذا كنت من المتحمسين للحفاظ على رطوبتك والأخذ بالنصيحة، فقد تكون الشخص الذي تبحث عنه شركة Hydrant.

وتبحث الشركة الأميركية Hydrant، التي تصنّع مكملات الهيدرات لإضافتها إلى الماء، هذا الصيف عن "رئيس تنفيذي مسؤول عن العطش" لمدة ثمانية أسابيع مقابل 15 ألف دولار أميركي. وتكمن مهمة الحاصل على هذه الوظيفة في التأكد من أن جمهورهم لن يشعر بالعطش أبدا. ويبدأ الأمر بشيء بسيط مثل شرب 8 أكواب من الماء يوميا.

ويقول جون شيروين، الشريك المؤسس لشركة Hydrant إن مهمة "كبير مسؤولي العطش" ستتمثل في إنشاء محتوى حول شرب الماء، ومشاركته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما يجعلها بمثابة وظيفة الأحلام حقا، خاصة وأن هذا الرئيس التنفيذي سيكون محاطا بفريق "مبدع ومجتهد ومتفان".

وتبحث الشركة عن شخص مبدع للغاية يمكنه تطوير محتوى لمشاركة مدى الشعور بالرضا عن شرب الماء مع ضبط مستوى المهمة التي يجدها الكثيرون أمرا شاقا.

وسيكون مسؤولا عن إنشاء ما لا يقل عن 3 مقاطع فيديو أسبوعيا لنشرها على "إنستغرام" و"تيك توك" وشرب الكثير من الماء.

ومع وجود العديد من النكهات الممتعة ، يكاد يكون من المستحيل الشعور بالملل من منتجات Hydrant.

وتتوفر لديهم نكهات صيفية جديدة محدودة الإصدار مثل شاي توت العليق المثلج وشاي الخوخ المثلج.

إليك كيفية التقديم:

- انشر مقطع فيديو على "إنستغرام" و / أو "تيك توك".

- يجب أن تكون مدة الفيديو الخاص بك 15 ثانية على الأقل وتظهر فيها مدى عطشك بشكل إبداعي، وتشرح خلاله السبب الذي يجعلك الشخص الأمثل للوظيفة.

- ضع علامة drinkhydrant واستخدم هاشتاغ #HydrantCTO.

وأشارت الشركة إلى أن مقطع الفيديو يجب أن يتحدث عن الخطوات الأولى للمرشح كـ"رئيس تنفيذي للعطش. وأخبرنا بأكثر طريقة مبتكرة لتناول منتجات Hydrant المرطبة".
المصدر: روسيا اليوم
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