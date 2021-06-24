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كما لم تره من قبل.. شاهد جبلاً جليدياً ينشق في ألاسكا

Lebanon 24
24-06-2021 | 14:00
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في مشهد غاية في الروعة وغير مسبوق، أظهرت صور التقطت من على متن طائرة مروحية، جبلاً جليدياً ينشق إلى نصفين ما أسفر عن تشكل أخاديد وكهوف، في جنوب شرقي ولاية ألاسكا الأميركية.

وأضح تيموثي بارثولوماوس، عالم الجليد في جامعة أيداهو الذي شاهد الكثير من الأنهار الجليدية، أنه "من الجنون رؤية كيف تمزق وانشق النهر الجليدي".
 
"لا يشبه أي شيء"
ووصف بارثولوماوس في تغريدة على تويتر المشهد قائلاً "مدى الصدوع في نهر تيرنر الجليدي لا يشبه أي شيء رأيته من قبل".

كما، أوضح أن النهر الجليدي قد امتد إلى أجزاء كثيرة، وأحدث العديد من الشقوق حيث أصبحت أودية شديدة الانحدار، بعمق حوالي 100 قدم، أو أكثر.
كذلك، ارتفع منسوب نهر تيرنر على غير العادة، وبدأ فجأة في التحرك أسرع من المعتاد بحوالي 10 إلى 100 مرة، وفق موقع "Mashable".

دراسة الأنهار الجليدية
وكان بارثولوماوس وفريقه قد وضعوا أجهزة استشعار على النهر الجليدي وحوله في آب 2020، وذلك لمعرفة المزيد حول سبب حدوث الانهيارات ولإدراك سلوك الأنهار الجليدية بشكل أفضل.
فقد كانت الزيادة قد بدأت لتوها في الصيف الماضي، وعندما عاد الفريق في حزيران 2021، كان النهر الجليدي قد تحّول بالفعل وتغيرت خصائصه.

وسبب ارتفاع عدد الأنهار الجليدية قليل نسبياً وغير مفهوم جيداً، وفق الموقع، إلا أن علماء الجليد يتفقون إلى حد كبير على أن الارتفاع المفاجئ في التيار ينطوي على احتباس الماء تحت الجليد.
 
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