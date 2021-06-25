الحمليركّز هذا اليوم الضوء على قضايا ملحّة تستوجب حلاً سريعاً قبل تفاقمها ودخول المتطفلين وماسحي الجوخالثوريمنحك هذا اليوم طاقة أفضل وإيجابية للعمل ويزيل بعض الأوهامالجوزاءتعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامةالسرطانتتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليومالأسدعقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهنيالعذراءإذا كنت تنوي السفر، يجب الانتباه للمشكلات الطارئة كالفوضى والالتباسات والتأخير في المطاراتالميزانخفف تصرفاتك البهلوانية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرينالعقربيسهل لك هذا اليوم الأعمال ويخفف من الأعباء ويطرد الشكوك ويجعلك تثابر على ما تقوم به حالياًالقوسيوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودكالجديتنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقةالدلوقد تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافياً عنكالحوتينتقل أحد الزملاء إلى العمل تحت إشرافك، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار