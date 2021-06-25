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برجك اليوم

Lebanon 24
25-06-2021 | 05:54
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الحمل
يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا ملحّة تستوجب حلاً سريعاً قبل تفاقمها ودخول المتطفلين وماسحي الجوخ
الثور
يمنحك هذا اليوم طاقة أفضل وإيجابية للعمل ويزيل بعض الأوهام
الجوزاء
تعبّر عن أفكارك وآرائك أمام الشريك بصراحة تامة
السرطان
تتوضح أمامك الرؤية وتغمرك الحماسة، والانفراج الأول قد يطرأ في هذا اليوم
الأسد
 عقبة واحدة تعيق تحسين وضعك المهني
العذراء
إذا كنت تنوي السفر، يجب الانتباه للمشكلات الطارئة كالفوضى والالتباسات والتأخير في المطارات
الميزان
خفف تصرفاتك البهلوانية واستخفافك بكل شيء، من قال إنك الشخص القادر على فرض آرائك على الآخرين
العقرب
يسهل لك هذا اليوم الأعمال ويخفف من الأعباء ويطرد الشكوك ويجعلك تثابر على ما تقوم به حالياً
القوس
يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية، ولعلك تنال جوائز أو ميداليات تقديراً لجهودك
الجدي
تنجز عملاً يلاقي الاستحسان وتتلاشى الضغوط ويطمئن بالك وتفتح باب الحوار لحل مشكلات عالقة
الدلو
قد تعيش حالة من الارتياح الكبير بعدما يأتيك من يفتح صفحة ماضية ويريك ما كان خافياً عنك
الحوت
ينتقل أحد الزملاء إلى العمل تحت إشرافك، وتنتظرك فرص جديدة في مجال عملك وتكون الظروف ملائمة لنشر بعض الأفكار
 
المصدر: السومرية
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