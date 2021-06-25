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منوعات
أبراج سيقابلها الحظ الجيد في النصف الثاني من هذا العام
Lebanon 24
25-06-2021
|
05:00
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هذه الابراج سيقابلها الحظ الجيد في النصف الثاني من هذا العام، حيث من النادر أن يواجه أصحابها الأوقات الضيقة والعصيبة، وبالتالي ستكون معظم أيام الأشهر المقبلة مثالية بالنسبة لهم.
برج الجدي
الحظ سيبتسم لصاحب برج الجدي في النصف الثاني من هذا العام. لا تتردد بخوض المنافسات مع أصدقائك مثلًا، لأن الفوز سيكون حليفك من دون شك، وقد تجد عملًا لطالما حلمت به، وربما رجل أو فتاة الأحلام! ولكن عليك أن تسعى لتحقيق ذلك، فلا شيء يأتي على طبق من فضة.
برج العقرب
لا تخاف أبدًا من تجربة أمور كنت تفشل بها سابقًا، فالاستسلام يعني أن تحقيقها مستحيلًا. الحظ حليفك فحاول من جديد إنجاز ما تطمح به، وقبل نهاية هذا العام، ستكون فخورا بنفسك، بعد جهد طويل!
برج الأسد
مررت بأيام قاسية في الأشهر السابقة، وربما كرهت الحياة بسببها، ولكن تأمل بالأفضل، لأن الافضل قادم إليك في الأشهر المقبلة. كل مشكلة لها حل، ففي إمكانك اتباع طرق لتنسى شريكك السابق إذا عانيت الانفصال، وأنت ذكي لتجدي عملًا جديدًا إذا فقدت السابق.
برج الحمل
وأخيرًا، صاحب برج الحمل أتقن فن العيش حياة رائعة ومثالية، فهو في العام الماضي اختبر الملل ولكن تغلب عليه عبر اتباع أفكار مسلية لقضاء أوقات الفراغ، وعانى من الحزن، ولكنه أتقن أهمية الاستفادة من كل لحظة في الحياة والعيش بسعادة، كما أدرك كم أن التفاؤل جميل، والحظ يقف إلى جانبه ليكمل حياته على هذا النحو.
المصدر: ياسمينا
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