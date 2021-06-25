منوعات

أبراج سيقابلها الحظ الجيد في النصف الثاني من هذا العام

Lebanon 24
25-06-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-836573-637602054086282587.jpg
Doc-P-836573-637602054086282587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هذه الابراج سيقابلها الحظ الجيد في النصف الثاني من هذا العام، حيث من النادر أن يواجه أصحابها الأوقات الضيقة والعصيبة، وبالتالي ستكون معظم أيام الأشهر المقبلة مثالية بالنسبة لهم﻿﻿.

برج الجدي

الحظ سيبتسم لصاحب برج الجدي في النصف الثاني من هذا العام. لا تتردد بخوض المنافسات مع أصدقائك مثلًا، لأن الفوز سيكون حليفك من دون شك، وقد تجد عملًا لطالما حلمت به، وربما رجل أو فتاة الأحلام! ولكن عليك أن تسعى لتحقيق ذلك، فلا شيء يأتي على طبق من فضة.

برج العقرب

لا تخاف أبدًا من تجربة أمور كنت تفشل بها سابقًا، فالاستسلام يعني أن تحقيقها مستحيلًا. الحظ حليفك فحاول من جديد إنجاز ما تطمح به، وقبل نهاية هذا العام، ستكون فخورا بنفسك، بعد جهد طويل!

برج الأسد

مررت بأيام قاسية في الأشهر السابقة، وربما كرهت الحياة بسببها، ولكن تأمل بالأفضل، لأن الافضل قادم إليك في الأشهر المقبلة. كل مشكلة لها حل، ففي إمكانك اتباع طرق لتنسى شريكك السابق إذا عانيت الانفصال، وأنت ذكي لتجدي عملًا جديدًا إذا فقدت السابق.

برج الحمل

وأخيرًا، صاحب برج الحمل أتقن فن العيش حياة رائعة ومثالية، فهو في العام الماضي اختبر الملل ولكن تغلب عليه عبر اتباع أفكار مسلية لقضاء أوقات الفراغ، وعانى من الحزن، ولكنه أتقن أهمية الاستفادة من كل لحظة في الحياة والعيش بسعادة، كما أدرك كم أن التفاؤل ﻿جميل﻿، والحظ يقف إلى جانبه ليكمل حياته على هذا النحو.
المصدر: ياسمينا
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-06-25
02:00 | 2021-06-25
22:54 | 2021-06-24
16:00 | 2021-06-24
14:00 | 2021-06-24
11:00 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website