قدّم "هدية" لطفلة ثمّ أراد استعادتها.. فتسبّب ببكائها! (فيديو)

أثار أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" في أوكرانيا، غضباً واسعاً بعد تسببه في بكاء طفلة صغيرة بحسب ما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي الفيديو، قدّم ألكسندر فولوشين، هاتفاً لفتاة صغيرة، كانت تتجول برفقة والدتها في العاصمة كييف، وبعد انتهاء المقطع، طلب فولوشين من الفتاة إعادة الهدية، بينما واصلت الأم التصوير.

وتسبب إصرار فولوشين على استعادة الهدية، في بكاء الطفلة، في الوقت الذي هدد فيه بطلب الشرطة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وعرض فولوشين على الأم مبلغ 52 جنيهاً إسترلينياً، لقاء استعادة الهاتف، إلا أنّ رفضها دفعه لانتزاع الجهاز من أيدي الطفلة.



وانتهى الفيديو الذي تسبب لفولوشين بهجوم واسع وانتقادات لاذعة على مواقع التواصل، بدون إيضاح مصير الهاتف، وما حدث عقب ذلك الموقف.