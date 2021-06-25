جماهير غاضبة تلقي بمعلق مباراة فريقها خارج الملعب!

شهدت مباراة أشانتي كوتوكو وضيفه كاريلا في الجولة الـ30 من الدوري الغاني الممتاز لكرة القدم، واقعة غريبة، كان ضحيتها معلق اللقاء، الذي وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه.واحتسب الحكم، ركلة جزاء لفريق أشانتي كوتوكو في الأنفاس الأخيرة من المباراة، بداعي عرقلة حارس مرمى نادي كاريلا، لأحد المهاجمين، وجاء منها الهدف الثاني ليفوز كوتوكو بهدفين مقابل هدف.وأظهرت الإعادة التلفزيونية، أن حارس المرمى كان قد لمس الكرة قبل أن يحتك مع المهاجم، ما يشكك في صحة ركلة الجزاء.وعندما أدلى معلق المباراة برأيه حول ركلة الجزاء، بقوله إن قرار الحكم باحتسابها لم يكن صحيحا، تفاجأ باقتحام مجموعة من الجماهير كابينة التعليق، قبل أن يحمله إثنين من المشجعين ويلقوه خارج الملعب في تصرف غريب، أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في غانا.