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برجك اليوم

Lebanon 24
26-06-2021 | 06:00
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الحمل
الشريك معنيّ بما يدور في بالك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك ومشاريعك المستقبلية معه.
 
الثور
 قد تبحث شؤوناً عاطفية تتعلق بك وبالشريك، لاطفه وليّن طباعك معه وصارحه بحقيقة مشاعرك تجاه، فهذا يريحه.
 
الجوزاء
 تختلط الأمور عليك ولا تعود تعرف ماذا تريد من الحبيب، فلا تترك الغضب يسيطر عليك لئلا تؤزم الأمور أكثر مما هي متأزمة.
 
السرطان
تتحسّن علاقتك بالشريك وتصحّح بعض الأوضاع العالقة، وتنجز معه ما لم يكن ممكناً.
 
الأسد
كُن حذراً جدّاً في كل ما تقول وتفعل، قد تتعرّض لانتقادات وتجد نفسك محرجاً أمام الشريك وغير قادر على التبرير.
 
العذراء
يحتلّ الغرام مركزاً مهمّاً في حياتك، ويجعل إخلاصك محطّ أنظار الشريك، فتتبدل نظرته إليك ويبادلك أرق الشعور.
 
الميزان
تخوض اليوم تجربة جديدة في الحب تشعر بالحماسة تجاهها، لا تستمع إلى الثرثرات وحافظ على علاقتك بالحبيب.
 
العقرب
علاقة قديمة تهدد مستقبلك، لذا فإن الحسم مطلوب لتصحيح الأمور، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول.
 
القوس
تشتد الانفعالات وقد تتركز عليك الأنظار بسبب غضب تظهره او استياء او عدم رضى عمّا يحصل من قبل الشريك.
 
الجدي
يتجاوب معك الشريك بعد الاختلافات الطارئة بينكما، وتتغير بعض الأمور في حياتكما كما بعض القناعات.
 
الدلو
الارتباط قد يكون هو الحلّ الأنسب، لكن اختيار الشريك المناسب هو الأهم، وقد تجد نفسك أمام خيار صعب لكن الحسم مطلوب سريعاً.
 
الحوت
تقديم المساعدة للشريك يكون مهماً جداً، ويخلق ارتياحاً بين المحيطين بكما، وتعرفان أوقاتاً سعيدة غابت عن أجوائكما بعض الشيء.
 
 
 
المصدر: السومرية
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