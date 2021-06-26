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"الزرافة الونش".. شاهدوا كيف "رفعت" طفلاً حاول إطعامها! (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2021 | 02:00
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أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل زرافة وهي ترفع طفلاً إلى الأعلى أثناء محاولته إطعامها أمام أنظار والديه اللذين تدخّلا سريعاً لإنقاذه.
 
وقدّمت الأمّ لطفلها ورقة كبيرة من نبات معيّن حيث قام بدوره بتسليم الطعام إلى الزرافة.

وعندما أرادت الزرافة أن تلتقط الورقة وترفع رأسها لم يكن الطفل قد أفلت الورقة فرفعته معها في الهواء وكأنّها "ونش" أو "رافعة"، ولحسن الحظ تدخّل الوالدان سريعاً لإنقاذه وسحبه إلى الأسفل وإعادته إلى الأرض. 
 
المصدر: سبوتنيك
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