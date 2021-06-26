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لحظة انهيار صومعة حبوب خلال ثوانٍ في إحدى المزارع (فيديو)

Lebanon 24
26-06-2021 | 12:00
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اظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل لحظة انهيار صومعة حبوب في إحدى المزارع الأميركية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم تصوير المقطع في مزرعة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ويعرض لحظة انهيار صومعة الحبوب في بضع ثوانٍ.
 
وانهارت الصومعة بشكل رأسي محدثة غيمة من الغبار، بدون أن يحدث انهيارها أي إصابات حيث كان إسقاطها في ما يبدو مخططا له بعناية.
 
المصدر: سبوتنيك
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