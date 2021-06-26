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عاش 41 عاماً في الغابات.. قضة رجل ليس لديه أي فكرة عن وجود النساء!

Lebanon 24
26-06-2021 | 23:00
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ذكرت التقارير أن الرجل الذي عاش منعزلاً تمامًا في غابات فيتنام مع والده لمدة 41 عامًا لم يكن لديه أي فكرة عن وجود النساء.
وبدأت قصة هو فان لانغ غير العادية عندما فر من الحضارة في نهاية حرب فيتنام في عام 1972 عندما قتلت قنبلة أمريكية والدته واثنين من أشقائه.
واستقر لانغ مع شقيقه تري ووالده في أعماق الغابة في منطقة تاي ترا بمقاطعة كوانج نجاي، وعاش الثلاثة بالكامل خارج الحياة الحضرية، يأكلون العسل والفاكهة ومخلوقات الغابات، ويبنون الملاجئ ويدعمون أنفسهم بشتى الطرق، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
وقال ألفارو سيريزو، المصور الذي تعقب الأسرة في عام 2015 "كانوا يهربون دائمًا عندما يرون الناس من مسافة بعيدة".

وتكيفت الأسرة مع حياتها الجديدة في قرية فيتنامية صغيرة في عام 2015، لكنها عادت مؤخرًا إلى منزلها في الغابة. وعندما سُئل عما إذا كان يعرف ما هي الأنثى، قال لانغ إن والده لم يشرح له مطلقًا عنها، ولكنه رآها بعد ذلك في القرية.
وأضاف سيريزو: "الأكثر إثارة للدهشة أنه اليوم، على الرغم من قدرته على التمييز بين الرجال والنساء، إلا أنه لا يزال لا يعرف الفرق الأساسي بينهما".
ووصفه شقيقه بأنه "طفل في جسد الرجل، لانغ لا يفهم الكثير من المفاهيم الاجتماعية الأساسية. لقد قضى حياته كلها في الغابة. إذا طلبت من لانغ أن يضرب شخصًا ما، فسوف يفعل ذلك بقسوة. إنه لا يعرف الفرق بين الخير والشر. لانغ مجرد طفل، ولا يعرف شيئا".
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