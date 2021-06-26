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برجك اليوم

Lebanon 24
26-06-2021 | 22:55
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الحمل
يعلن هذا اليوم عن فترة خلاّقة وإيجابية من الأعمال والنجاحات والعلاقات الجيدة بالمحيط ولا سيما من كانت علاقتك به متوترة بعض الشيء
الثور
يوم مناسب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء تجعلك سعيداً وفرحاً ومطمئناً إلى أقصى حد
الجوزاء
يوفر هذا اليوم فرصاً مالية للبدء بمشروع جديد ويرطّّب الأجواء ويعد بآفاق جديدة وأرباح غير منتظرة
السرطان
يدعوك هذا اليوم إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك
الأسد
 قد يعني هذا اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية، ويكون عنوان الأيام المقبلة النجاح والتميز والإبداع
العذراء
يخفف هذا اليوم الأعباء
الميزان
يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة
العقرب
يحمل هذا اليوم معه فرصاً استثنائية لدراسة أو سفر جديد يبدو مناسباً للبدء بمشروع كبير يستفيد منه الجميع في مجالك المهني
القوس
يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الرئيس في عملك بغية تحريك المشاريع المجمدة في الأدراج منذ مدة طويلة
الجدي
الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور
الدلو
يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعددة يشكّل بعضها مفاجأة لك
الحوت
لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستوعبها
 
المصدر: السومرية
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