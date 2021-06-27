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حاول اقتحام قمرة القيادة من دون جدوى.. فقفز من الطائرة!

Lebanon 24
27-06-2021 | 08:00
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ذكرت السلطات الأميركية، أن راكبا نقل إلى المستشفى، مساء يوم الجمعة الماضي، بعد أن قفز من طائرة متحركة في مطار لوس أنجلوس الدولي.

ووفقا لإفادات المطار ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وشركة الطيران "سكاي ويست"، فإنه أثناء رحلة رقم "5356" التابعة لخطوط طيران "يونايتد إكسبريس" كانت الطائرة تبتعد عن بوابة الصعود للطائرة بعد الساعة 7 مساء، ليحاول الرجل اقتحام قمرة القيادة بدق الباب لكن دون جدوى، ثم تمكن من فتح باب الخدمة وقفز أسفل منزلق الطوارئ على المدرج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وأضافت السلطات إن الرجل تم احتجازه، وعولج من إصابات غير خطيرة، ونُقل إلى المستشفى.
وقال مطار لوس أنجلوس إن الطائرة التي سقط منها الرجل كانت متجهة إلى مدينة سولت ليك، وعادت إلى بوابتها.

وأكدت أنه لم يتعرض أي من الركاب على متن الطائرة لأي إصابة.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي، لورا إيميلير، أمس السبت، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الأمر.

ويعد هذا الاضطراب الثاني الذي يشهده مطار لوس أنجلوس الدولي خلال يومين، وذلك بعد أن قام رجل يوم الخميس الماضي، باقتحام سياج السيارات ودخل إلى منشأة شحن تابعة لشركة "فيديكس"، وتوجه إلى المطار وعبر مدارج الطائرات، بينما كانت الشرطة تطارد سيارته.

وصرحت الشرطة وقتها أن السائق اعتقل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، وتم إغلاق مدرجين لفترة وجيزة.
المصدر: سبوتنيك
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