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واقعة غريبة ومثيرة للقلق.. أصبحت حاملا بعمر الـ10 سنوات وأهلها آخر من يعلم!

Lebanon 24
27-06-2021 | 05:29
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سجلت بريطانيا، الأحد، حالة ولادة لأصغر أم في سجلاتها، حيث لم تتجاوز الـ11 من العمر، في واقعة غريبة ومثيرة للقلق.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، تعرضت الطفلة للحمل في عمر 10 سنوات فقط، قبل أن تقوم بالولادة بعمر 11 عاما، في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية في بريطانيا، أن والدي الفتاة لم يكونا يعلمان بحملها، وأن الطفلة ومولودها بصحة جيدة الآن.

وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيين الخدمات الاجتماعية الآن، وأن العائلة لا تزال تعيش "حالة صدمة".

وكانت أصغر أم في بريطانيا، تيريسا ميدلتون، قد أنجبت طفلها بعمر 12 عاما، عام، ولكن الولادة الجديدة للفتاة التي لم يذكر اسمها، أصبحت الأصغر في بريطانيا.
المصدر: سكاي نيوز
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