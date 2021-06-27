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رفض ارتداء الكمامة داخل المصرف.. فأطلق الحارس النار عليه!

Lebanon 24
27-06-2021 | 12:56
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يبدو أن ارتداء القناع الطبي أصبح أكثر من مجرد "إلزامي" في بعض المناطق من هذا العالم، حيث أطلق حارس لأحد البنوك النار على زائر رفض ارتداءه في الهند.

في ولاية أوتار براديش الهندية، وبحسب ما أفادته وكالة "الهند اليوم" فتح أحد حراس أمن البنك النار على زائر رفض ارتداء قناع الوجه الطبي. ونتيجة للحادث، أصيب الزائر، وهو عامل سكك حديد ويدعى راجيش كومار، في ساقه.

قالت الوكالة: إن كومار تم إدخاله إلى المستشفى حيث كان فاقدًا للوعي.
تم اعتقال الحارس، الذي بدأ إطلاق النار، من قبل الأجهزة المصرح لها.

المصدر: سبوتنيك
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