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توفي بعد 10 دقائق من تلقي جرعة "استرازينيكا" الثانية!

Lebanon 24
27-06-2021 | 15:03
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية وفاة رجل يبلغ من العمر 66 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة، داخل مركز تطعيم الجامعة الأردنية.

وشرحت الوزارة، في بيان، أن الوفاة حصلت بعد حوالي عشرة دقائق من تلقي الجرعة الثانية من لقاح أسترازنيكا المضاد لكورونا، ولكنها شددت على أنه "لا يمكن تحديد السبب المباشر للوفاة" أو ربط حالة الوفاة بتلقي اللقاح.

وقالت الوزارة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتوفى حصل على الجرعة الأولى من لقاح أسترازنيكا بتاريخ 4 نيسان وأن موعد الجرعة الثانية كان اليوم، وقد حدثت الوفاة بعد حوالي عشرة دقائق من تلقيها، وشددت على أن "المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة".

من جهته، قال وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، إن سبب وفاة الرجل قيد البحث والتقصي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الهواري قوله إن "المتوفى تلقى الجرعة الأولى من المطعوم نفسه دون تسجيل أي مضاعفات تذكر".

وأوضح أن الآثار المرافقة للقاح أسترازينيكا ومنها التجلطات، لا تحدث في العادة مباشرة عقب التطعيم، وإنما بعد خمسة أيام على الأقل من تلقيه.
المصدر: الحرة
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