هؤلاء هم ملوك الحظ في شهر تموز 2021 .. هل أنت من بينهم؟

من هم ملوك الحظ في شهر تموز 2021 وماذا ينتظرهم وماذا يخبىء الفلك من أسرار مفاجئة وتطورات وإيجابيات لهم؟ وفقاً لوجود الشمس وكوكب عطارد في برج السرطان ووجود كوكب المشتري في برج الحوت تكون الأبراج المائية داعمة لبعضها بسبب وجود القمر في أحد الأبراج المائية ، وبالتالي ستكون تلك الابراج الأكثر حظاً.

إليكم الأبراج الأكثر حظاً في شهر تموز 2021.

برج الحمل

تكون الأيام العشرة الأخيرة من الشهر أكثر حظاً بالنسبة لبرج الحمل. يكون الحظ حليفه في الإستقرار. يتنفس الصعداء ويحصل على ما يريد. يلتقي مع شخصيات كبيرة وتكون الاجواء مميزة جداً.

برج الجوزاء

برج الجوزاء من أكثر الأبراج المحظوظة في هذا الشهر. يتخلص من كل المشاكل وتكون الاجواء هادئة كما لديه مكسب مادي. يهتم في نفسه كثيراً وفي مظهره وبكل ما يريده. ويدعمه المقربين وتنحل الخلافات بينه وبين بعض الاشخاص.

برج السرطان

يُعد برج السرطان الاكثر حظاً ولديه إنفراجات وحلول للمشاكل والأزمات والبعد عن الاشخاص المستفزين، ويتخطى المخاوف وتستقر أموره وتتحقق أمنياته. تتسلط الأضواء على برج السرطان وتكون الاجواء مميزة جداً.

برج الأسد

يكون برج الأسد مرتبكاً في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر. ثم يكون لديه مكانة قوية في الايام العشرة الاخيرة ويكون الحظ حليفه.

برج العذراء

يكون برج العذراء في الاسابيع الثلاثة الأولى ملكاً في الحظ. لكن في فترة إنتقال الشمس إلى برج الأسد لديه قوة ومنصب قوي ويصل إلى حلول قوية، وأجواء مصالحة مع الأصدقاء.

برج العقرب

برج العقرب هو من الأبراج الذي لديه حظ قوي، وتغيير في الأمور، وسعي للأفضل والتطور والنجاح والإرادة والإصرار. تكون عوامل الحظ داعمة لبرج العقرب بشكل قوي، وتكون الأجواء لطيفة جداً.

برج الميزان

تكون الأجواء إيجابية جداً بالنسبة لبرج الميزان ولديه مولود جديد أو بداية جديدة أو مشروع جديد. لديه إستقرار ودعم في شكل قوي وتعاملات مع أشخاص لديها مناصب كبيرة تخدمه في أموره المهنية. يحصل على نتائج إيجابية ويقطف ثمار جهوده.

برج القوس

يُعتبر الحظ حليفاً لبرج القوس، وإنفراجات وتحسُّن في الاجواء العائلية. يكون الوضع المادي جيد جداً، قد يكون ميراث أو حق يسترجعه. يكون الحظ مضاعفاً أكثر في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر مع إنتقال الشمس إلى برج الاسد.

برج الحوت

ينتقل برج الحوت من مشاكل عاطفية وعائلية وعدم إستقرار إلى هدوء في العلاقات وتتحسن الأجواء وتتسلط الأضواء عليه، وبدايات مهمة ومشاريع وإنجازات مهمة.