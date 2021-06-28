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منوعات
بسبب لعبة.. أجبر والده على بيع سيارته لتسديد "الفاتورة الباهظة"!
Lebanon 24
28-06-2021
|
08:00
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أُجبر أبٌ على بيع سيارته الخاصة لتسديد ثمن فاتورة طفله الباهظة، بعدما مارس لعبة مدفوعة الثمن في هاتفه الذكي.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين، أنّ الوالد باع السيارة بعدما وصلته فاتورة لعبة الفيديو التي بلغت 1300 جنيه إسترليني (1800 دولار).
وبدأت القصة بعدما استخدم الطفل آشاز معتزه (7 أعوام) استخدم تطبيق ألعاب على الهاتف الذكي، لم يكن يعلم أنّه مكلف.
ولم يدرك والده، محمد، الأمر إلا بعدما وصله عبر البريد الإلكتروني 29 فاتورة متتالية تتراوح قيمتها من 2 إلى 100 جنيه إسترليني، نتيجة ممارسة لعبة "تدريب الوحش".
ولأن المبلغ كان كبيراً على الأب الذي يعيش في شمال ويلز، وليس لديه سيولة مالية، اضطر إلى بيع سيارته من طراز "تويوتا" لتسديد الفواتير.
وذكر الوالده: "في البداية ، كنت أفكر في أنني تعرضت للخداع. لم أعتقد مطلقاً أنه سيكون من الممكن إنفاق هذا القدر الكبير من المال على لعبة للأطفال".
وكان الطفل يمارس اللعبة التي تقدم عرضا مجانيا لمدة ساعة، غير أنها تبدأ في ما بعد في احتساب الوقت بالمال.
المصدر: سكاي نيوز
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