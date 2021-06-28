صاحب أطول إصابة بكورونا في العالم: 300 يوماً و استعد للموت 5 مرات

تصدر ديف سميث، البالغ من العمر 72 عاماً اهتمام الكثير حول العالم، بعد حصوله على لقب صاحب أطول إصابة بفيروس كورونا في العالم.في التفاصيل التي ذكرتها بي بي سي، أن إصابة الرجل بكورونا امتدت 10 شهور وخلال تلك المدة تعرض لإجراء 40 فحصاً وكانت نتائجها إيجابية على أثر ذلك دخل الرجل إلى المستشفى 7 مرات.وقال ديف سميث وهو متقاعد بريطاني كان يعمل مدرّبا على قيادة السيارات في بريستول جنوب شرق إنكلترا، في تصريحاته: "كنت أصلي طوال الوقت أن تأتي نتيجة الفحص المقبل سلبية لكن ذلك لم يحصل بتاتا".أصيب سميث بفيروس كورونا في آذار 2020، في بداية الموجة الأولى لفريوس كورونا في بريطانيا، وبقي حاملا نشطا للفيروس لفترة تقرب من 300 يوم.