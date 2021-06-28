الحمل

تحلَّ بالصبر فصعوبات العمل لن تدوم طويلاً

الثور

توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد

الجوزاء

إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي

السرطان

لا تصدّق وعوداً واهمة

الأسد

باستطاعتك حلّ القضايا الطارئة

العذراء

خفف من حماستك المتهورة ولا تسمح لنفسك بتأنيب كل من لا يستطيع أن يجاريها

الميزان

تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك

العقرب

النيات المبيتة عند بعضهم لن تكون في مصلحتك

القوس

مشاريع جديدة بالجملة

الجدي

يوم رومانسي وهادئ يسمح لك بلقاء الحبيب بعيداً عن الأضواء والصخب