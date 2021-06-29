جريمة بشعة.. قتل والدته ورجل أمن وهكذا كانت نهايته

فجع الشارع الكويتي بجريمة بشعة، راح ضحيتها سيدة مقيمة، ورجل أمن، في محافظة الأحمدي.وقالت وزارة الداخلية الكويتية، إن مقيما عربيا وعلى إثر خلاف مع والدته، قام بقتلها عبر تسديد عدة طعنات لها، داخل منزلهم الذي يقع في محافظة مبارك الكبير.وفرّ القاتل بعد ذلك، ليستوقفه شرطي مرور يدعى عبد العزيز الرشيدي، إلا أن الشاب سدد عدة طعنات قاتلة له، واستولى على سلاحه، في محافظة الأحمدي.وبعد مطاردة من قبل رجال الأمن، ألقي القبض على القاتل بعد إصابته بعيار ناري لرفضه الاستسلام، في أحد مزارع منطقة الوفرة.وتوفي الشاب لاحقا متأثرا بجراحه.ونعت وزارة الداخلية الشرطي الشهيد عبدالعزيز الرشيدي الذي قضى إثر تعرضه للطعن من قبل وافد سوري صباح اليوم.