هذه الأبراج لا تعتذر عما فعلت!

ان الإعتراف بالخطأ فضيلة، والاعتذار عادة يجعل المياه تعود الى مجاريها عندما يكون صادقاً ونابعاً من القلب ويعبر عن الندم.

في المقابل هناك فئة لا تعترف بالخطأ ولا تعتذر، هذه الفئة لا يمكنها الإعتراف بأخطائها لانها لا ترى بأنها مخطئة وبالتالي لا تجد أي مبرر يدفعها الى الإعتذار من هذا الشخص أو ذاك.

هناك فئة اخرى قد تعترف بالخطأ ولكنها لن تعتذر، فالإعتذار بالنسبة اليهم مسألة هامة جداً ولا يمكنهم على الإطلاق الإقدام عليها بغض النظر عن العواقب. الكلمة لا يمكنها ان تخرج من أفواههم. الأسباب قد تكون عديدة ومختلفة ولكن بشكل عام الفئة التي ترفض الإعتذار تعتبر بان القيام بذلك دليل ضعف.

الجوزاء

هناك إجماع عام على أن برج الجوزاء غير واع لما يقوم به وبالتالي لا يمكنه الاعتذار. البرج هذا بشكل عام لا يدرك بأنه ارتكب خطأ ما يتطلب الاعتذار أو في المقابل لا يعتبر أن معظم ما يقوم به، رغم انه خاطئ، يتطلب الإعتذار.

الجوزاء بشكل عام حين يقوم احدهم بعمل ما يجرح مشاعره فهو يتجاوز الامر بسرعة وذلك لانه يملك مرونة عاطفية كبيرة تمكنه من التأقلم مع الاوضاع المختلفة بسرعة وعليه فهو يعتبر أن الجميع يتعامل مع هذه الامور بالطريقة نفسها.

وبما انه برج ساحر والتواجد معه ممتع فنادراً ما تبقى الابراج الاخرى غاضبة منه وعادة تسامحه حتى ولو نسي ان يعتذر.

القوس

ما هو إيجابي مع القوس هو أنه يملك مهارات عالية جداً في التواصل وبالتالي يمكنه الخروج بطرق مختلفة للاعتذار من دون الإعتذار فعلياً. القوس قد يقوم بمبادرات مختلفة الغاية منها الاعتذار ولكنه لن يقولها بشكل واضح ومباشر.

في المقابل ورغم انه لا يعترف بالخطأ الذي إرتكبه ولا يعتذر ولكن من المؤكد بانه لن يكرر الخطأ نفسه مجدداً. فهو تعلم الدرس، لن يعتذر ولكنه لن يكرر فعلته.

الدلو

لا تتوقعوا إعتذاراً من الدلو.. لا بشكل مباشر أو غير مباشر. المرة الوحيدة التي قد يعتذر فيها الدلو هي حين يكون قد ارتكب أخطاء كارثية بالفعل والعواقب وخيمة جداً بحيث لا مجال سوى الإعتذار.

هذا البرج بشكل عام معروف عنه بأنه يظن بانه دائماً على حق وبالتالي قد يكون متعجرفاً بحكم انه ذكي أيضاً وهذا ما يجعله يؤمن بان الاعتذار يعني التقليل من شأنه وهو غير مستعد للقيام بذلك.

وبما انه من الابراج التي عادة تقوم بالكثير من الامور الايجابية للاخرين فمحيط هذا البرج يتجاهل واقع انه لم يعتذر بحكم أن افعاله الحسنة أكثر بكثير من افعاله السيئة.

الجدي

الامر يرتبط بواقع ان الجدي عنيد وهذا ما يجعل الاعتذار من الامور الصعبة جداً عليه. الجدي سيشعر بالندم وبالسوء ولكنه سيحتفظ بكل هذه المشاعر لنفسه ولن يظهرها للاخر ولن يعتذر.

مشاركة المشاعر ليست بالامر السهل على الجدي والاعتذار يجعله يشعر بانه ضعيف ومكشوف امام الاخر وهذا ما لا يريده. ان لم يتمكن من الحصول على تأكيد بان الاعتذار سيتم قبوله وستتم مسامحته بشكل كلي فلا مجال للإعتذار على الاطلاق.

العقرب

العقرب من الابراج التي لا تعتذر لانها لا تشعر برغبة بذلك.. خلافاً للابراج الاخرى التي قد تشعر بالسوء بسبب ما ارتكبته فان العقرب لا يختبر اي من هذه المشاعر وبالتأكيد لا ندم ولا لوم للذات.

العقرب لا يؤمن بمبدأ الاخطاء، بالنسبة اليه الأخطاء هي فرصة للتعلم وعليه لا مبرر للاعتذار من شخص قام البرج هذا بتوفير فرصة له للتعلم.

يضاف الى ذلك واقع ان العقرب يظن بانه دائماً على حق وبأنه لا يقوم بأي تصرف خاطئ.. وبالتالي لا يوجد اي مبرر للاعتذار.