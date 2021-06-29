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حيتان قاتلة تهاجم يختا وتحاول إغراقه

Lebanon 24
29-06-2021 | 14:00
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تعرض بريطانيون على متن يخت في مضيق جبل طارق إلى هجوم من قبل مجموعة حيتان غاضبة حاولت إغراقهم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن حوالي 30 حوتا أحاطت باليخت، ما تسبب في رعب كبير لطاقمه المكون من 3 أشخاص، وخشى هؤلاء أن يغرق قاربهم إثر هذا الهجوم الكبير.

وعبر راكب اليخت، ناثان جونز، البالغ من العمر 27 عاما، عن انطباعاته في تلك اللحظات المخيفة بقوله: "إذا غرق اليخت، كنا سنجد أنفسنا في قارب نجاة محاط بالحيتان القاتلة"، فيما قال الراكب الآخر، مارتن إيفانز، وهو في منتصف العقد الرابع من العمر، متحدثا عن تصرف الحيتان: " لقد بدا كما لو أن لديها خطة، وكانت غاضبة".

وتسبب هجوم الحيتان في اتلاف أجزاء من هيكل اليخت، فيما كسرت الدفة، وعزا أحد الخبراء هذا الهجوم إلى احتمال ان يكون أحد الحيتان قد تعرض  في السابق إلى إصابة بواسطة قارب.
المصدر: روسيا اليوم
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