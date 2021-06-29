منوعات

مطعم يمنح تخفيضات حتى 100% للزبائن الأكثر نحافة!

Lebanon 24
29-06-2021 | 11:00
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نجح مطعم سوري بجذب الزوار إليه بعد تقديمه تخفيضات على أسعار الوجبات بناء على وزن الزبائن، تشجيعا لإنقاص الوزن.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا صور المطعم وتجربة الدخول من بين صف من القضبان الحديدية للحصول على تخفيضات متصاعدة تصل حتى 100% للأشخاص الأكثر نحافة، الأمر الذي شجع الكثيرين لزيارة المكان وتطبيق الفكرة على أرض الواقع.

صاحب مطعم  (Crispy Way) في مدينة دمشق، عدنان ياسين، قال: "نقلنا هذه التجربة من دول آسيوية إلى سوريا والوطن العربي لأول مرة وكان الإقبال كبيرا على المطعم بعد تطبيق فكرة التخفيضات حسب الأوزان".

وأضاف ياسين: "انتشر خبر الفكرة سريعا عبر سوشيال ميديا وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي الأمر، الذي انعكس إيجابا على عدد الزبائن بهدف تجريب الفكرة والاستفادة من التخفيضات".

وأشار ياسين إلى أن "الدافع لهذه الفكرة ليس فقط منح امتيازات مالية للزبائن وإنما نشر رسالة توعية صحية حول أهمية الانتباه إلى مضار زيادة الوزن".

وحول عدد الزبائن الذين حصلوا على التخفيضات، قال ياسين: "لقد نال شخص واحد فقط تخفيضا بنسبة 100 في المئة وعشرات الأشخاص بنسبة 50 في المئة منذ بدء تطبيق الفكرة في المطعم فأغلب الزبائن نالوا 50 في المئة".

وعبر عدد من الزبائن عن إعجابهم بطريقة تقديم الوجبات للزبائن الفائزين بالتخفيضات، والتي تضاهي الخدمات المقدمة في المطاعم العالمية.
المصدر: سبوتنيك
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