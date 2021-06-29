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منوعات
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
29-06-2021
|
08:22
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطعاً مصوراً يظهر شابين يعتديان على امرأة بصورة مؤلمة، ما أثار غضباً كبيراً في الشارع المصري.
وكشف الفيديو قيام الشابين بضرب وسحل السيدة في قرية الطيبة التابعة لمدينة نبروه بالدقهلية، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.
إلى ذلك، أوضحت التحريات أن سبب الاعتداء يعود لوجود خلافات بين السيدة ووالدة الشابين، وهما جيران حيث يعيشان في ذات الحي.
وكانت السيدة المعتدى عليها (52 عاما) تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يقدم عليها الشابان أحدهما يبلغ من العمر 28 عاما، والآخر 35 عاما، واعتديا عليها بالضرب وطرحاها أرضا، فتجمع الأهالي على صوت الصراخ، ما اضطر الشابين إلى التوقف.
وألقت القوات الأمنية المصرية القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما (52 عاما) الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنه جارٍ عرضهم على النيابة.
المصدر: العربية
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