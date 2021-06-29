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لا زواج في دولة عربية لمدة أسبوع

Lebanon 24
29-06-2021 | 16:00
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أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، اليوم الثلاثاء، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون أقر قبل 15  بهدف تحسين ظروف عملها.
 
الإضراب الذي سينطلق في الأول من تموز المقبل، سيستمر لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع "المغرب 24".

وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.

وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.

ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.
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