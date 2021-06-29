الحملتنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع مهني متطور جداً تعرضه على أرباب العمل بغية تأمين التأييد لهالثورحذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار وكُن متحفّظاً جدّاًالجوزاءظروفك تتحسّن على نحو واضحالسرطانتعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميعالأسدتعرف تشويقاً وعلاقات حماسية وأوضاعاً استثنائيةالعذراءتحسين وضعك في العمل يتطلب منك طي صفحة الماضيالميزانقد تواجه بعض خيبات الأملالعقربحاول ألا تفقد السيطرة على الأمورالقوسينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً او منافساً شرساًالجديقد يلتقيك الحب أو يأتيك زائراً بعد يوم من الحرمان والإحباطالدلوتعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبارالحوتحاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل