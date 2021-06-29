الحمل
تنطلق هذا اليوم وفي جعبتك مشروع مهني متطور جداً تعرضه على أرباب العمل بغية تأمين التأييد له
الثور
حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة، لا تلعب بالنار وكُن متحفّظاً جدّاً
الجوزاء
ظروفك تتحسّن على نحو واضح
السرطان
تعرف صداقات جديدة اليوم وتتمكّن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد لا يوافق عليها الجميع
الأسد
تعرف تشويقاً وعلاقات حماسية وأوضاعاً استثنائية
العذراء
تحسين وضعك في العمل يتطلب منك طي صفحة الماضي
الميزان
قد تواجه بعض خيبات الأمل
العقرب
حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور
القوس
ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً او منافساً شرساً
الجدي
قد يلتقيك الحب أو يأتيك زائراً بعد يوم من الحرمان والإحباط
الدلو
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار
الحوت
حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل