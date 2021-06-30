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أغمي عليها وسقطت على قضبان قطار.. فقفز لإنقاذها (فيديو)

Lebanon 24
30-06-2021 | 05:00
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تشهد بعض محطات القطارات ومترو الأنفاق حوادث أبرزها سقوط أحد الركاب أثناء تحرك القطار أو قبل وصوله بوقت قصير، وبينما يتمكن بقية المسافرين من إنقاذ بعض الحالات، يكون الموت المحتوم هو مصير آخرين لأنه لم يكن هناك متسع من الوقت.
وفي إحدى محطات القطارات في الصين، يرصد مقطع فيديو سقوط سيدة عجوز على قضبان إحدى القطارات وتعرضها للإغماء، بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم.
 



لكن أحد الركاب الذين ينتظرون القطار، قرر أن يقوم بعمل بطولي ليترك حقائبه على الرصيف ويقفز على قضبان القطار لإنقاذ السيدة العجوز بمساعدة شخص آخر يبدو أنه من العاملين داخل المحطة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" تفاصيل الحادث، الذي لم ينتج عنه ضحايا بسبب إقدام هذا الشاب على ما قام به من عمل بطولي.
المصدر: سبوتنيك
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