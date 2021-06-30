أغمي عليها وسقطت على قضبان قطار.. فقفز لإنقاذها (فيديو)

تشهد بعض محطات القطارات ومترو الأنفاق حوادث أبرزها سقوط أحد الركاب أثناء تحرك القطار أو قبل وصوله بوقت قصير، وبينما يتمكن بقية المسافرين من إنقاذ بعض الحالات، يكون الموت المحتوم هو مصير آخرين لأنه لم يكن هناك متسع من الوقت.

وفي إحدى محطات القطارات في الصين، يرصد مقطع فيديو سقوط سيدة عجوز على قضبان إحدى القطارات وتعرضها للإغماء، بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم.