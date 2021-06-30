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بعد 150 عامًا.. نوع منقرض من الفئران يظهر من جديد

Lebanon 24
30-06-2021 | 14:00
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اكتشف باحثون أن فأرًا منقرضًا، كان يُعتقد أنه اختفى منذ أكثر من 150 عامًا، لا يزال موجودًا ويتكاثر في جزر قبالة غرب أستراليا، وفقاً لشبكة “سي ان ان“.
وكان الباحثون يدرسون تدهور الأنواع المحلية في البلاد منذ وصول الأوروبيين إلى أستراليا عام 1788.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاكتشاف، أثناء مقارنتهم عينات من الحمض النووي لثمانية قوارض منقرضة، و42 من سلالتهم الأحياء.

وأظهرت النتائج أن فأر غولد المنقرض، يمتلك الحمض النووي نفسه لفأر Shark Bay ، الموجود في عدة جزر صغيرة قبالة سواحل واشنطن.

 

أصل تسمية هذه الفئران
 

وسمّيت هذه الفئران على اسم زوجة عالم الطيور الإنكليزي جون غولد، إليزابيث، واختفت بسرعة بعد أربعينيات القرن التاسع عشر، وربما يرجع ذلك إلى إدخال القطط.

وكان فأر غولد شائعًا ومنتشرًا قبل الاستيطان الأوروبي في شرق أستراليا الداخلية، وفقًا لإدارة البيئة في نيو ساوث ويلز.

 

واعتبرت عالمة الأحياء التطورية في الجامعة الوطنية الأسترالية إميلي رويكروفت أن هذا الخبر “يُفرح” في ظل المعدل المرتفع لانقراض القوارض المحلية.

وقالت: الفئران المحلية تمثل 41% من جميع الثدييات الأسترالية التي انقرضت منذ بدء الاستعمار الأوروبي عام 1788.

وأضافت: “من المثير أن فأر غولد لا يزال موجودًا، لكن انقراضه من البر الرئيسي يسلط الضوء على مدى سرعة انتقال هذا النوع من الانتشار في معظم أنحاء أستراليا إلى البقاء على قيد الحياة فقط في الجزر البحرية في غرب أستراليا”.
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