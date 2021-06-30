منوعات

اختفاء بحيرة عملاقة في القارة القطبية الجنوبية.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-06-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-838424-637606832771819701.png
Doc-P-838424-637606832771819701.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت أرصاد الأقمار الصناعية عن اختفاء المفاجئ لبحيرة عملاقة في القارة القطبية الجنوبية حيث اختفت فجأة عن الأنظار خلال شتاء 2019، وفقاً لموقع “sciencealert“.

ويقدر الخبراء أن البحيرة الموجودة على الجرف الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية وكانت تحتوي على حوالي 600-750 مليون متر مكعب من المياه أي أكثر من كل مياه ميناء سيدني، أو ما يقرب من ضعف حجم خليج سان دييغو.

ويقول عالم الجليد رولاند وارنر، من جامعة تسمانيا: “نعتقد أن وزن الماء المتراكم في هذه البحيرة العميقة أدى إلى فتح شق في الجرف الجليدي تحت البحيرة، وهي عملية تعرف باسم التصدع المائي، ما أدى إلى تصريف المياه بعيدا إلى المحيط”.
وتشير ملاحظات الأقمار الصناعية إلى أن الطوفان حدث على مدار ثلاثة أيام تقريبا، تم خلالها تجفيف البحيرة بأكملها.
 
ومن المفهوم أنه عند إزالة مثل هذا البركة العملاقة من الماء من الجرف الجليدي العائم، فإنك تتوقع أن يرتفع الجرف الجليدي الموجود تحته. وهنا، ارتفعت المنطقة المتضررة المحيطة بالبحيرة بمقدار 36 مترا، كما يقول الباحثون.

وفي حين أن الظهور المتزايد لبحيرات المياه الذائبة والجداول عبر سطح القارة القطبية الجنوبية يعتبر عموما دليلا على تغير المناخ، يقول الباحثون إننا لا نعرف حتى الآن ما يكفي عن أحداث التكسير المائي هذه لنقول ما إذا كانت مرتبطة أيضا.

وكتب الباحثون في دراستهم حول خذا الحدث: “من المتوقع أن يتضاعف ذوبان سطح القطب الجنوبي بحلول عام 2050، ما يثير مخاوف بشأن استقرار الأرفف الجليدية الأخرى”، مشيرين إلى أن “عمليات مثل الكسر المائي والانثناء ما تزال قيد الدراسة”.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2021-06-30
11:00 | 2021-06-30
08:00 | 2021-06-30
05:00 | 2021-06-30
02:00 | 2021-06-30
22:54 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website