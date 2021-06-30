الحمل
يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة
الثور
أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
الجوزاء
يحذرك هذا اليوم من المخاطرة والمجازفة
السرطان
تجاربك السابقة في مجال العمل لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً في غير مجال ويضعك أمام مسؤولياتك
الأسد
يبشرك هذا اليوم بأخبار مفرحة ومفيدة جداً
العذراء
قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكنّ العقبة هو الشريك المعارض بشدة لهذه القرارات
الميزان
اندفاعك غير المدروس تجاه الآخرين، قد يدفعك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنب ذلك
العقرب
تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي
القوس
تحقق قفزة نوعية جديدة في حياتك وانطلاقة مميزة عنوانها النجاح الكبير والاعتماد الكبير عليك في المهام المستحيلة
الجدي
التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة
الدلو
عليك معاملة الشريك بالطريقة التي يستحقها
الحوت
يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً