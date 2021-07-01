30
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
30
o
بشري
30
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بلغ دخلها 23 مليون دولار: بيانكا المليونيرة الصغيرة.. من أين أتت بهذه الملايين؟
Lebanon 24
01-07-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت أرقام دائرة الضرائب أن المؤثرة والمشهورة السويدية بيانكا إنغروسو والتي تبلغ من العمر 26 عاماً قد بلغ دخلها في العام المنصرم 202 مليون كرون سويدي، وهو ما يعادل تقريباً 23 مليون دولار أميركي.
بيانكا المولودة أواخر عام 1994 برزت منذ سنوات كمؤثرة عبر مواقع التواصل، ومدوّنة، ولها تجارب في الغناء، وشاركت وهي صغيرة في نسخة الصغار من مسابقة يوروفيجين الغنائية عام 2006 ووصلت للمرتبة الثانية.
وزادت شهرتها إلى حد أن أصبحت أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة السويدية من برنامج المواهب الشهير Sweden Got Talent بدءاً من عام 2018.
وتأتي بيانكا من عائلة معروفة بالفنون، حيث اشتهر العديد من أفراد العائلة في أداء فنون مختلفة كالموسيقى والرقص والغناء، فأمها ممثلة ومغنية سويدية معروفة، وأبوها راقص من أصول سويدية وإيطالية، وجدتها ممثلة سويدية اشتهرت كثيراً بالأداء الصوتي.
يأتي ربع هذا المبلغ كعائد من ملكيتها لشركتها الخاصة، في حين تأتي ثلاثة أرباع هذا المبلغ من بيعها لجزء من ملكيتها في شركة مستحضرات تجميل CAIA والتي شاركت في تأسيسها وتظهر فيه أيضاً باسمها وصورتها كعلامة تجارية لمستحضرات التجميل.
وكانت بيانكا قد أطلقت علامتها التجارية CAIA في عام 2018 وحققت نجاحاً كبيراً منذ ذلك الحين.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
Lebanon 24
مصدر نيابي ومالي: الدولار سيصل الى هذا السعر نهاية الصيف
23:17 | 2021-06-30
30/06/2021 11:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
Lebanon 24
ربطة الخبز في لبنان...هذا سعرها
12:45 | 2021-06-30
30/06/2021 12:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
ارتفاع جديد في سعر الدولار.. كم بلغ مساء اليوم؟
14:02 | 2021-06-30
30/06/2021 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
Lebanon 24
البنزين يرتفع من جديد.. إليكم جدول أسعار المحروقات
00:26 | 2021-07-01
01/07/2021 12:26:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
Lebanon 24
جدول أسعار المحروقات غداً.. هذا ما سيبلغه سعر صفيحة البنزين
13:57 | 2021-06-30
30/06/2021 01:57:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
08:00 | 2021-07-01
ابتكار ثوري في الصين.. "مصاعد للسفن" تعمل بالمياه! (فيديو)
07:33 | 2021-07-01
سقوط طيار من مقاتلة "إف-16"... ومصيره غير معروف! (صورة وفيديو)
02:00 | 2021-07-01
لقطات تحبس الأنفاس.. فقد جزءا من قدمه بعضة قرش في البحر (فيديو)
22:54 | 2021-06-30
برجك اليوم
16:00 | 2021-06-30
اختفاء بحيرة عملاقة في القارة القطبية الجنوبية.. ما السبب؟
14:00 | 2021-06-30
بعد 150 عامًا.. نوع منقرض من الفئران يظهر من جديد
فيديو
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
01/07/2021 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
Lebanon 24
نائب يسدد لكمات قوية لزميلته في برلمان عربي (فيديو)
02:00 | 2021-07-01
01/07/2021 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
Lebanon 24
طرح نسخ جديدة من "Rapid" الاقتصادية
11:00 | 2021-06-30
01/07/2021 15:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact