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منوعات
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم!
Lebanon 24
01-07-2021
|
18:00
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أشعل طلاب مصريون النيران في مدرستهم عقب انتهاء الامتحانات فيما تقوم وزارة التعليم بالتحقيق في الواقعة مهددة بعقوبات مغلظة ضد المتورطين.
وشهدت مدرسة مدينة العمال بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، شمال البلاد، اليوم الأربعاء، قيام طلاب الدبلومات الفنية بإشعال النيران في المدرسة وتحطيم منشآتها، عقب انتهائهم من تأدية الامتحانات.
وسارعت السلطات بإرسال سيارات المطافئ للسيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي الفصول والمنشآت والمباني المجاورة.
وتقوم السلطات حاليا بتفريغ كاميرات مراقبة مثبتة بالمدرسة والمباني المجاورة لمعرفة هوية الطلاب المتورطين.
من جانبه كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة تقوم حاليا بالتحقيق لكشف ملابسات الواقعة ودوافع الطلاب متوعدا المتورطين بعقوبات مغلظة.
المصدر: العربية
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