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سقوط طيار من مقاتلة "إف-16"... ومصيره غير معروف! (صورة وفيديو)

Lebanon 24
01-07-2021 | 14:33
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اضطر قائد مقاتلة نفاثة من طراز "إف-16" أمريكية، للهبوط اضطراريا بعد تعرض طائرته لعطل مفاجئ، في قاعدة ليوواردن الجوية في هولندا.

واستخدم الطيار مقعد القاذف، بعدما واجهت الطائرة مشاكل أثناء الإقلاع، بقاعدة ليوواردن، صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكره موقع "نذرلاند نيوز".

وصرحت مصادر لمحطة "إن أو إس"، بأن الطائرة واجهت مشاكل أثناء الإقلاع واضطر الطيار إلى استخدام مقعد القاذف، ولم يتم الإعلان عما إذا كان أحد قد أصيب في الحادث.

وأعلن سلاح الجو الهولندي أن الحادث وقع، صباح اليوم الخميس، بطائرة مقاتلة من طراز "إف-16" في قاعدة ليوواردن الجوية.

وأشار سلاح الجو إلى عمل القوات على تقييم الوضع، وأنه.

تم الإبلاغ عن الحادث لأول مرة لخدمات الطوارئ.

نشرت صحف محلية صورا لقائد المقاتلة لحظة سقوطه المفاجئ بالمظلة، فيما علقت وسائل إعلام أن حالة الطيار الصحية غير معروفة حتى الآن.

صورة
 
المصدر: سبوتنيك
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