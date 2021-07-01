الحملكرمك الزائد وتضحياتك مصدر فخر، لكن بعضهم قد لا يستحق منك هذه المعاملةالثورلا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاًالجوزاءتحاول اليوم أن تحسّن علاقتك برؤسائك في العمل وفتح صفحة جديدة معهمالسرطانيحمل إليك هذا اليوم وعوداً بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيداً من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسكالأسدعليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ النظر عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدةالعذراءيساهم الحظ في تنشيط الحياة المهنية، وتنشط الاتصالات مع الأصدقاء والزملاء والجمعيات والمؤسساتالميزانتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافك، وهذا يعود عليك بالفائدة في المجالات المادية والمعنوية كافةالعقربلا تقحم نفسك في شؤون الآخرينالقوسيوم مميز تشعر من خلاله أنك أنجزت الكثير من المطلوب منك على الصعيد العاطفي، وتريد الحصول على مقابلالجدييلقي شخص ما اليوم الضوء عليك وتستقطب المهتمين بكالدلويجعلك هذا اليوم تعود إلى الماضي بتفكيركالحوتتكون لهذا اليوم تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل