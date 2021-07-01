الحمل
كرمك الزائد وتضحياتك مصدر فخر، لكن بعضهم قد لا يستحق منك هذه المعاملة
الثور
لا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلاً
الجوزاء
تحاول اليوم أن تحسّن علاقتك برؤسائك في العمل وفتح صفحة جديدة معهم
السرطان
يحمل إليك هذا اليوم وعوداً بالجملة في شتى المجالات وهذا يخلق مزيداً من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك
الأسد
عليك أن تكون رحب الصدر مع الشريك، وغضّ النظر عن تجاوزاته إذا كانت غير متعمدة
العذراء
يساهم الحظ في تنشيط الحياة المهنية، وتنشط الاتصالات مع الأصدقاء والزملاء والجمعيات والمؤسسات
الميزان
تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أهدافك، وهذا يعود عليك بالفائدة في المجالات المادية والمعنوية كافة
العقرب
لا تقحم نفسك في شؤون الآخرين
القوس
يوم مميز تشعر من خلاله أنك أنجزت الكثير من المطلوب منك على الصعيد العاطفي، وتريد الحصول على مقابل
الجدي
يلقي شخص ما اليوم الضوء عليك وتستقطب المهتمين بك
الدلو
يجعلك هذا اليوم تعود إلى الماضي بتفكيرك
الحوت
تكون لهذا اليوم تأثيرات إيجابية وجيّدة على صعيد العمل