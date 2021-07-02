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عمره 3 أعوام.. نسيه بالسيارة فمات بسبب الحر!

Lebanon 24
02-07-2021 | 02:00
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أعلنت الشرطة الأميركية أن طفلا في الثالثة من عمره توفي اختناقا جراء الحر، بعد أن ترك في سيارة في سبارتان بورغ بولاية ساوث كارولينا.

وقالت شرطة سبارتان بورغ إن "ولي أمر الطفل أخبر بأنه ترك ابنه بالخطأ في السيارة".

وقال روستي كليفينغر الطبيب الشرعي في مقاطعة سبارتن برغ، إن "التشريح الأولي للجثة يوضح أن الصبي مات بسبب الحر".

وقالت منظمة Kids and Car Safety إن الحادث كان السادس من نوعه في البلاد هذا العام.
 
*صورة الخبر تعبيرية 
المصدر: روسيا اليوم
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