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منوعات
هدّد بتفجير نفسه في أحد المطاعم.. بسبب "الصلصة"!
Lebanon 24
02-07-2021
|
08:00
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هدد رجل بتفجير أحد المطاعم بعبوة ناسفة في ولاية أيوا الأميركية، بعدما لاحظ غياب الصلصة عن الوجبة التي طلبها من المطعم.
وذكرت الشرطة الأميركية أن روبرت غولويتسر جونيور أرسل تهديداً عبر الهاتف بتفجير فرع لمطعم شهير في ولاية أيوا بعبوة ناسفة، بعدما تبين له عدم وجود الصلصة في الوجبة التي طلبها إلى منزله.
وأوضحت أن الرجل (42 عاما) هدد موظف المطعم بالضرب، ثم انفعل أكثر وهدد باستخدام عبوة ناسفة لتفجير المكان كله.
الموظف الذي تلقى المكالمة اتصل بالشرطة التي اعتقلت الزبون بتهمة التهديد بتفجير المطعم، وقالت إنه اعترف بذلك، وسبقي في السجن طوال الليل ليفرج عنه بكفالة صباح اليوم التالي.
المصدر:
روسيا اليوم
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