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منوعات
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
02-07-2021
|
11:00
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رمى روسي مولع بكلبه المسن أكثر مما ينبغي نفسه بمهلكة من خطر النهش والعضعضة، ليحميه من كلبين هاجماه حين كان يقوم الثلاثاء بنزهة قرب حديقة بحي يقيم فيه بمدينة سانت بطرسبورغ، وهما من فصيلة Staffordshire Terriers الأميركية الشرسة، فغطاه بجسمه تماما.
ولم يضع صاحب الكلبين المهاجمين على أي منهما كمامة تمنعه من العض، ولا ربطه بحبل مقود ليجره به فيما لو هاجم أحد المارة، لذلك انتهز الكلبان الفرصة وهاجما الكلب المسن والهجين فجأة، فاستشعر صاحبه الخطر عليه، وفضل أن يعرض نفسه لخطر النهش مكانه، لذلك أسرع وغطاه بجسمه. مع ذلك تعرض الكلب لعض ونهش أصاباه برضوض وجروح خطرة بجلده وساقه، وبسببها نقلوه الى طبيب بيطري، عالجه وعالج صاحبه من عضتين.
سريعا وصل صدى ما حدث إلى شرطة الحي، فتوصلت إلى صاحب الكلبين المعتديين، واستدعته لتحقيق سريع استند إلى ما صورته كاميرا للمراقبة العامة بالشارع، كما إلى شهود عيان، واتضح منه أن لهما سوابق كلبية، أكدها وجود 3 شكاوى من سلوكهما في المنطقة ذاتها، إحداها من والدي طفل عضه أحدهما بساقه، وعلى إثرها دفع صاحبهما غرامة كبيرة. أما بعد الحادث الأخير، فسيتم عرضه على القضاء، وقد يتم منعه من اقتناء أو الخروج من البيت بصحبة كلب.
المصدر: العربية
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