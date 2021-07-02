تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أردنية، حالة شاب أردني يدعى داوود فايز العزام يقول إنه أصيب بتلعثم في النطق وعدم التوازن في المشي بعد تطعيمه بجرعتين مختلفتين من لقاح كورونا، متهما وزارة الصحة في بلاده بالإهمال.ونقل موقع "الغد" الأردني، عن شقيق داوود، قوله إن "داوود، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الصيني في نهاية أيار الماضي، وبعدها تلقى رسالة نصية بموعد الجرعة الثانية بتاريخ الـ20 من حزيران".ووفقا له "تم إعطاؤه الجرعة الثانية قبل أن يتم تدقيق اسمه على المنصة المخصصة لإعطاء التطعيم".وتابع "بعد أن تلقى شقيقي اللقاح تم تدقيق اسمه على المنصة ليفاجؤوا بأن نوعه مغاير للنوع الذي تلقاه في الجرعة الأولى".وأكد أن "الكوادر الصحية لم تقم بتحديث بياناته وبالتالي لم تصله رسالة نصية ثانية تفيد بأنه تلقى الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى والتنصل من المسؤولية".وذكر أن "شقيقه ذهب إلى المنزل وبدأ يعاني من ارتفاع في الحرارة ووجع في الرأس وتلعثم في الكلام، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لمديرية صحة إربد".وأوضح أن "شقيقه قبل تلقيه للجرعة الثانية كان بوضع صحي طبيعي ولم يكن يعاني من أي مشاكل في النطق، وكان زفافة قبل 5 أيام، إلا أنه وبعد تلقيه للجرعة الثانية أصحبت حالته الصحية سيئة".