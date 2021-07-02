30
o
بيروت
41
o
طرابلس
32
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
33
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
02-07-2021
|
05:46
A-
A+
A+
A-
نشرت وسائل إعلام أردنية، حالة شاب أردني يدعى داوود فايز العزام يقول إنه أصيب بتلعثم في النطق وعدم التوازن في المشي بعد تطعيمه بجرعتين مختلفتين من لقاح كورونا، متهما وزارة الصحة في بلاده بالإهمال.
ونقل موقع "الغد" الأردني، عن شقيق داوود، قوله إن "داوود، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح الصيني في نهاية أيار الماضي، وبعدها تلقى رسالة نصية بموعد الجرعة الثانية بتاريخ الـ20 من حزيران".
ووفقا له "تم إعطاؤه الجرعة الثانية قبل أن يتم تدقيق اسمه على المنصة المخصصة لإعطاء التطعيم".
وتابع "بعد أن تلقى شقيقي اللقاح تم تدقيق اسمه على المنصة ليفاجؤوا بأن نوعه مغاير للنوع الذي تلقاه في الجرعة الأولى".
وأكد أن "الكوادر الصحية لم تقم بتحديث بياناته وبالتالي لم تصله رسالة نصية ثانية تفيد بأنه تلقى الجرعة الثانية، وهو ما اعتبره محاولة لإخفاء حقيقة ما جرى والتنصل من المسؤولية".
وذكر أن "شقيقه ذهب إلى المنزل وبدأ يعاني من ارتفاع في الحرارة ووجع في الرأس وتلعثم في الكلام، ما دفعه لتقديم شكوى رسمية لمديرية صحة إربد".
وأوضح أن "شقيقه قبل تلقيه للجرعة الثانية كان بوضع صحي طبيعي ولم يكن يعاني من أي مشاكل في النطق، وكان زفافة قبل 5 أيام، إلا أنه وبعد تلقيه للجرعة الثانية أصحبت حالته الصحية سيئة".
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
Lebanon 24
طليقة وائل كفوري تعترض على طريقة احتساب نفقة ابنتيها...هذا ما حصل معها
16:11 | 2021-07-01
01/07/2021 04:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
Lebanon 24
ذهبوا لسحب 400 دولار "فريش".. هكذا ردّت المصارف
05:15 | 2021-07-02
02/07/2021 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. كم بلغ عصر اليوم؟
10:00 | 2021-07-01
01/07/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
Lebanon 24
تعرفوا إلى سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساءً
13:42 | 2021-07-01
01/07/2021 01:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!
Lebanon 24
صورة لملكة جمال لبنان مع سامي الجميّل.. وهكذا علّقت!
08:03 | 2021-07-01
01/07/2021 08:03:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-07-02
قدّمت له الطعام.. شاهدوا ماذا فعل هذا الغزال مع شابة يابانية (فيديو)
02:00 | 2021-07-02
عمره 3 أعوام.. نسيه بالسيارة فمات بسبب الحر!
22:53 | 2021-07-01
برجك اليوم
16:00 | 2021-07-01
حامل "في الخامس" تتحدى الجميع وتشارك في سباق ألعاب القوى
14:00 | 2021-07-01
أردني يفقد جزءًا من قدمه بعضة قرش في البحر (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
بعد انتهائهم من الامتحانات.. طلاب يحرقون مدرستهم!
فيديو
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
Lebanon 24
تلقى جرعتين مختلفتين من لقاح كورونا.. وهذا ما حصل معه! (فيديو)
05:46 | 2021-07-02
02/07/2021 14:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تطرح "Passat" بنسختها العائلية المحدّثة في أسواق جديدة (فيديو)
11:00 | 2021-07-01
02/07/2021 14:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
Lebanon 24
إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف
06:30 | 2021-07-01
02/07/2021 14:46:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact