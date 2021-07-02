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منوعات
زوجان فتحا حسابهما ووجدا 50 مليار دولار: "من أين أتى كل هذا؟"
Lebanon 24
02-07-2021
|
16:37
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تعرض زوجان أميركيان في ولاية لويزيانا إلى أكبر صدمة في حياتهما: عثرا على مبلغ 50 مليار دولار في حسابهما.
وبدأت القصة، حسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، عندما أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل، الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ.
وقال دارين جيمس (47 عاما) إنه لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج في لويزيانا، في 12 حزيران الماضي، عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي.
وصرح جيمس للإعلام المحلي: "من أين أتى كل هذا؟".
وزاد: "كل ما كنا نفكر به هو من سيطرق بابنا (لاسترداد الأموال)، لأننا لا نعرف أي شخص لديه هذا المبلغ الضخم من المال".
وشدد جميس وهو الذي عمل سابقا ضابطا في شرطة لويزيانا على أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالمال.
وتابع: "كنا نعلم أنها ليست ملكنا. لم نربحها ، لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها".
وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بإصلاح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.
المصدر: سكاي نيوز
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