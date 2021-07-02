عروسان يجبران المدعويين على غسل الأطباق المتسخة.. والسبب؟

من المفترض أن يكون حفل الزفاف وقتًا سعيدًا لجميع المعنيين، ولكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بميزانية الحفل.

كانت هذه بالتأكيد التجربة التي مرت بها امرأة أمريكية، عندما تمت دعوتها لحضور حفل زفاف في مكان "رائع ومكلف”، واضطرت في نهاية الحفل لغسل الأطباق المتسخة.

صُدمت المرأة عندما اكتشفت أنه تم تكليفها وتسعة ضيوف آخرين بغسل جميع الأطباق المتسخة بعد أن اختار العروس والعريس "تقديم الطعام بأنفسهما" لحفل زفافهما، لكنهما أخفقا في استئجار أي شخص لتنظيف الفوضى.

وكتبت المدعوة على موقع ريديت: "قام العروس والعريس بإنفاق معظم أموال زفافهما على المكان وفساتين العروس الرائعة. انتهى العشاء، بدأنا حفل الاستقبال، وجاءت وصيفة الشرف وطلبت من عدد من الضيوف مرافقتها إلى المطبخ، وكنت من بين هؤلاء الضيوف".

وأضافت: "عند دخولنا المطبخ، كان الجو حاراً ولم يكن هنالك أي مصدر للتكيف. رأينا أكوام الأطباق والأكواب متراكمة في المطبخ. وفي النهاية طلبت منا وصيفة الشرف غسل كل الأطباق المتسخة. ونظراً لأن العروسين كانا يضغطان نفقات الزفاف، لم يقوما باستئجار أي شخص. لغسل الأطباق. قضيت أنا وحوالي تسعة ضيوف آخرين معظم وقت الاستقبال في المطبخ".

وتابعت المدعوة التي لم يتم ذكر اسمها: "فشل الزوجان في توفير ما يكفي من الطعام لجميع ضيوف حفل الزفاف، مما يعني أن ربعهم، بما فيهم زوجي ظلوا دون طعام طوال الحفل".

وحصل منشور المرأة على موقع ريديت على عشرات التعليقات، حيث اقترح الكثيرون أن المرأة كان يجب أن ترفض غسل الأطباق وتغادر حفل الزفاف.

ولم تذكر صحيفة ميرور التي أوردت الخبر، أي تفاصيل عن مكان حفل الزفاف أو هوية العروسين.