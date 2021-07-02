الحملعليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرينالثوريوم شديد التوترالجوزاءيلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالكالسرطانمصاعب غير محسوبة النتائجالأسدلا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً بهالعذراءإذا لم تقتنع بوجهة نظر رب العمل، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلكالميزانتلفتك أناقة الشريك كثيراً، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة قد لا تتحمّلها على المدى البعيدالعقربما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكنالقوستبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبةالجديتأتيك أخبار جيّدة وفرص تظهر في اللحظة التي تحتاج إليهاالدلوتعاطف كبير مع شريك قديمالحوتتنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات