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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
02-07-2021
|
22:57
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الحمل
عليك أن تتجنب الأنانية في التعامل مع الآخرين
الثور
يوم شديد التوتر
الجوزاء
يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك
السرطان
مصاعب غير محسوبة النتائج
الأسد
لا تخش التعبير عن رأيك جهاراً إذا كنت مقتنعاً به
العذراء
إذا لم تقتنع بوجهة نظر رب العمل، لا توافق على اقتراحاته وحاول أن تشرح الأسباب الموجبة لذلك
الميزان
تلفتك أناقة الشريك كثيراً، لكن ذلك يحتاج إلى موازنة كبيرة قد لا تتحمّلها على المدى البعيد
العقرب
ما زالت الظروف داعمة، تغمرك بذبذباتها الإيجابية وتطلب إليك تنشيط مشاريعك وتقديم طلباتك في أسرع وقت ممكن
القوس
تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة
الجدي
تأتيك أخبار جيّدة وفرص تظهر في اللحظة التي تحتاج إليها
الدلو
تعاطف كبير مع شريك قديم
الحوت
تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات
المصدر: السومرية
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