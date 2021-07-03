هذه الأبراج لا تظهر عواطفها لشريكها بشكل علني

في المخطط الفلكي، هناك 5 أبراج انطوائية وأقل تعبيراً ولديها عواطف مكبوتة، لا يتحدثون عن عواطفهم ولا يعرفون كيف يكشفون عن مشاعرهم بالكلمات.برج الثوريُحب برج الثور شريكه، ويهتم به ويكون دائماً بجانبه. لكن لا يمكنه أبداً التعبير عما يعنيه هذا الشخص له. لكن في بعض الأحيان يعبّر عن مشاعره إذا أزعجه شيء ما. بصرف النظر عن ذلك، سيحاول التحكم في عواطفه. إنه يفضل الاحتفاظ بمشاعره لنفسه حتى يضمن عملياً عدم استخدام أي شخص لمشاعره ضده بطريقة ما.برج السرطانيُعرف برج السرطان بأنَّه خجول. بغض النظر عن مدى حبه لأصدقائه وعائلته وشريكه، لا يمكنه التحدث عن مشاعره الحقيقية تجاههم. يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره بالكلمات. لذلك، يظهر بشكل عام حبه للآخرين من خلال الرعاية والتدليل. إذا تمكن من التوصل إلى حل، بدلاً من مشاركة مشاعره، فإن برج السرطان راضٍ. إنه يفضل العمل على مشاعره بنفسه بدلاً من المخاطرة بإخبار شخص ما بما يشعر به.برج العذراءلا يستطيع برج العذراء التحدث عن مشاعره على الإطلاق. إنه يحب إبقائها سرِّية وإخفاء عواطفه عن الآخرين دائماً. كلما كان هناك مجال أمامه للكشف عن مشاعره، فإنه يفضل الهروب من الموقف حتى لا يحتاج إلى إظهار مشاعره. ذلك لأنَّ موهبة برج العذراء للتواصل تميل إلى استخدامها للتعبير عما يفكر فيه وليس ما يشعر به. هذا البرج يُحب بشدة، إنه يظهر هذه المشاعر من خلال أعمال الخدمة.برج العقربعندما لا يخبرك برج العقرب بما يشعر به، لا يعني أنه لا يشعر بالأشياء بعمق. على الرغم من كل الغموض الخارجي وجو اللامبالاة، فإنه عاطفي للغاية في جوهره. إنه يميل إلى أن يكون حذر للغاية بشأن إظهار عاطفته. العقرب شخص شديد السرية ولا يستطيع الوثوق بالآخرين بسهولة. لذلك، لن ينفتح على الآخرين حتى يثق تماماً بشخص ما. لكن إذا تعرض للأذى والغش، فسيعود إلى قوقعته ولن يكشف عن مشاعره مرة أخرى.برج الجدييحتاج الجدي إلى فهم أنه يحتاج إلى بعض الوقت ليكون عاطفياً ويتحدث عن مشاعره. لذلك، عليه التوقف عن التفكير في العمل لبعض الوقت والتركيز على ما يدور في ذهنه. يميل إلى تجنب القبول المفرط للمشاعر والعواطف، هذا لأنه يريد المراقبة والتعرف عليهم قبل الانفتاح لمشاركة شخصيتهم الفريدة والغريبة بشكل كامل. الطريقة التي يتيح لك برج الجدي معرفة ما تعنيه له هي في مدى استعداده لإظهار ذلك لك. كلما رأيت أكثر وكلما كنت أقرب إليه على مستوى عميق، زاد اهتمامه.