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زيّفوا اختبارات كورونا بعصير الحامض للتغيب عن المدرسة.. شاهدوا الطريقة! (فيديو)

Lebanon 24
03-07-2021 | 10:28
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ابتكر عدد من المراهقين حيلة للتغيب عن المدرسة، وذلك باستخدام عصير الحام لتزييف نتائج اختبارات كورونا المنزلية وجعلها إيجابية.

وشارك التلاميذ نصائحهم مع العالم من خلال نشر مقطع فيديو وثق مراحل عملية التزييف على TikTok وحصد ملايين المشاهدات.

وتشمل المواد الأخرى التي يسكبها المستخدمون في اختبارات التدفق الجانبي الـ"كوكا كولا" ومعقم اليدين وفاكهة الكيوي وصلصة التفاح.

ويحتوي عصير الحامض على مجموعة متنوعة من الوظائف المهمة بما في ذلك صناعة الخبز والتنظيف والعديد من الوظائف إلا أن التلاميذ استخدموه للحصول على نتائج إيجابية في اختبارات التدفق السريع لفيروس كورونا.

وتم تحذير الطلاب والتلاميذ من استخدام اختراق جديد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أنه بفضل الاختبارات المزورة تم إعفاء عدد من الطلاب من الدراسة لمدة أسبوعين.
المصدر: روسيا اليوم
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