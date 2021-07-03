26
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أثار "زوبعة" في دول عربية.... وهذا حكمه
Lebanon 24
03-07-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت خلال هذا الأسبوع، على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، لقطات فيديو عديدة، لشاب أميركي وهو يتلقى حكم السجن المطول.
الشاب كاميرون هيرين، تسبب بمقتل أم وطفلتها قبل أعوام، بعد أن دهسهما بسيارته بسرعة 160 كم في الساعة، خلال سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا الأميركية بولاية فلوريدا.
وأصدرت المحكمة حكما على هيرين، بالسجن 24 عاما، في أبريل، بسبب جريمة "القتل بمركبة" للأم وطفلتها.
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن هيرين قرر خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته من نوع فورد موستانغ، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، وهما في طريقهما للذهاب إلى صالة التمرين.
وخلال "السباق"، واجهت السيارتين امرأة وهي تعبر الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما هيرين رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.
ولكن قصة هيرين انتشرت الأسبوع الماضي في دول عربية بشكل غير مسبوق، وبدأت تضج منصات التواصل مثل تويتر وتيك توك، بمقاطع للشاب وهو يتلقى حكم السجن الطويل.
ورافقت الفيديوهات أغان رومانسية، أغلبها حزينة، مرفقة بلقطات لهيرين في المحكمة، ومع والدته وهي تواسيه بعد الحكم الصارم.
تابع
الأكثر قراءة
ارتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ لدولار السوق الموازية.. إليكم تسعيرته عصر اليوم
09:57 | 2021-07-03
03/07/2021 09:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
متحوّر "دلتا".. هذا ما كشفه البزري عن من تلقى جرعتين من "استرازينيكا" أو "فايزر"
Lebanon 24
متحوّر "دلتا".. هذا ما كشفه البزري عن من تلقى جرعتين من "استرازينيكا" أو "فايزر"
06:47 | 2021-07-03
03/07/2021 06:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلامه عن "بلطجة حركة أمل".. هكذا ردت مصادر "الثنائي الشيعي" على علوش
Lebanon 24
بعد كلامه عن "بلطجة حركة أمل".. هكذا ردت مصادر "الثنائي الشيعي" على علوش
15:06 | 2021-07-03
03/07/2021 03:06:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحت هيبة ام جوزيف".. منى واصف تتعرض للانتقاد بسبب إطلالتها الأخيرة (صورة)
Lebanon 24
"راحت هيبة ام جوزيف".. منى واصف تتعرض للانتقاد بسبب إطلالتها الأخيرة (صورة)
02:00 | 2021-07-03
03/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الكندية لدى لبنان تنتظر في طابور البنزين.. وهكذا علّقت! (صورة)
Lebanon 24
السفيرة الكندية لدى لبنان تنتظر في طابور البنزين.. وهكذا علّقت! (صورة)
06:59 | 2021-07-03
03/07/2021 06:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2021-07-03
هدد بتفجير مطعم بسبب الصلصة
14:00 | 2021-07-03
من قال إن المرض يتغلب على الحب؟.. هذا ما فعله مريض بألزهايمر مع زوجته
08:00 | 2021-07-03
لن تصدقوا ما حصل .. أكلا 34 شطيرة برغر في 10 دقائق (فيديو)
07:16 | 2021-07-03
رفضت الزواج من إبن عمها.. فقتلها والدها وأشقاؤها رميا بالرصاص ووثقوا الجريمة بفيديو!
05:00 | 2021-07-03
معجزة.. مراسل ينقذ مسناً بعد إعلان وفاته (فيديو)
03:28 | 2021-07-03
زيّفوا اختبارات كورونا بعصير الحامض للتغيب عن المدرسة.. شاهدوا الطريقة! (فيديو)
فيديو
معجزة.. مراسل ينقذ مسناً بعد إعلان وفاته (فيديو)
Lebanon 24
معجزة.. مراسل ينقذ مسناً بعد إعلان وفاته (فيديو)
05:00 | 2021-07-03
04/07/2021 00:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
زيّفوا اختبارات كورونا بعصير الحامض للتغيب عن المدرسة.. شاهدوا الطريقة! (فيديو)
Lebanon 24
زيّفوا اختبارات كورونا بعصير الحامض للتغيب عن المدرسة.. شاهدوا الطريقة! (فيديو)
03:28 | 2021-07-03
04/07/2021 00:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
Lebanon 24
رمى بنفسه ليحمي كلبه من عضة كلبين آخرين! (فيديو)
11:00 | 2021-07-02
04/07/2021 00:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact