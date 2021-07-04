شرطي يقوم بـ"ترقيص" الكرة أمام مشجّعي "اليورو" في روسيا (فيديو)

أدهش شرطي روسي المشجعين في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020 الذين تجمعوا لمشاهدة مباراة سويسرا وإسبانيا والتي أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إحدى المدن الـ11 المستضيفة للبطولة.

وأظهرت لقطات فيديو كيف طلب الشرطي الكرة من أحد المشجعين ثم قام بـ"ترقيصها" بكلتا قدميه بطريقة جميلة، وحاول الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.



وانتهت مباراة سويسرا وإسبانيا في انطلاقة الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2020"، والتي أقيمت على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بفوز المنتخب الإسباني بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي ويقابل إيطاليا الفائزة على بلجيكا بنتيجة 2-1.