منوعات

شرطي يقوم بـ"ترقيص" الكرة أمام مشجّعي "اليورو" في روسيا (فيديو)

Lebanon 24
04-07-2021 | 05:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدهش شرطي روسي المشجعين في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020 الذين تجمعوا لمشاهدة مباراة سويسرا وإسبانيا والتي أقيمت في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، إحدى المدن الـ11 المستضيفة للبطولة.
 
وأظهرت لقطات فيديو كيف طلب الشرطي الكرة من أحد المشجعين ثم قام بـ"ترقيصها" بكلتا قدميه بطريقة جميلة، وحاول الاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة.

وانتهت مباراة سويسرا وإسبانيا في انطلاقة الدور ربع النهائي لبطولة "يورو 2020"، والتي أقيمت على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بفوز المنتخب الإسباني بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتأهل منتخب إسبانيا إلى نصف النهائي ويقابل إيطاليا الفائزة على بلجيكا بنتيجة 2-1.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2021-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2021-07-04
14:00 | 2021-07-04
11:00 | 2021-07-04
08:00 | 2021-07-04
02:00 | 2021-07-04
23:00 | 2021-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website